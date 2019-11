Hirudoterapia. Czy pijawki mają leczniczą moc?

Hirudoterapia to znana od prawieków metoda leczenia pijawkami. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nauczano jej na studiach medycznych, jednak w dobie ogólnodostępnych nowoczesnych środków leczniczych odeszła w zapomnienie. Dziś, gdy wiele antybiotyków przestaje działać, bo bakterie stają się na nie coraz bardziej oporne, leczenie pijawkami powraca do łask. A można nimi leczyć naprawdę wiele schorzeń. Co warto wiedzieć o hirudoterapii?

Do hirudoterapii wykorzystuje się wyłącznie pijawki hodowane w konkretnych, sterylnych warunkach. Miejsca te są kontrolowane. W ślinie pijawki znajduje się wiele różnych, aktywnych związków. Niektóre działają znieczulająco, inne przeciwzakrzepowo. Co ciekawe, zabieg jest bezbolesny, co raczej trudno sobie wyobrazić. W przypadku zastosowania pijawek z niekontrolowanych hodowli, może dojść do bardzo poważnego zakażenia bakteryjnego, dlatego tak ważne jest źródło ich pochodzenia.

Pijawki hodowane do celów leczniczych mogą być wykorzystane tylko raz, nawet jeśli zabieg jest wykonywany u tej samej osoby.

