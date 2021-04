Borowina lecznicza nazywana jest czarnym złotem. Na co pomaga?

Borowina lecznicza jest szeroko wykorzystywana do leczenia różnego rodzaju schorzeń głównie mięśni, kości i stawów. Zabiegi z wykorzystaniem borowiny leczniczej cieszą się dużą popularnością sanatoriach i uzdrowiskach. Z borowiny przygotowuje się kąpiele lecznicze, z past kompresy i okłady.

Czym jest borowina lecznicza?

Borowina to rodzaj torfu, który znajduje się w Europie Środkowej. Zawiera on wiele cennych składników, które działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo i kojąco na skórę, stawy i mięśnie. Już od połowy XIX wieku używa się jej do zabiegów leczniczych.

Dziś kąpiele borowinowe wciąż są popularne. Torf ten znalazł jednak zastosowanie również w produkcji leków czy kosmetyków.

Właściwości cudownego torfu

Borowina zawiera szereg substancji odżywczych i mikroelementów, które leczą różne schorzenia. W jej składzie znajdują się:

białka

węglowodany

żywice

garbniki

bituminy

kwasy humusowe, które mają efekt terapeutyczny

substancje krzemionkowe

sole żelazowe

sole glinkowe, które działają ściągająco

sole wapienne

Działanie borowiny

Borowinę wykorzystuje się do przygotowywania kąpieli leczniczych. Z torfu w temperaturze 45 stopni Celsjusza przygotowuje się papkę, którą dodaje się do wody. Popka ta ma działanie przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, ściągające, oczyszczające i rozluźniające. Jest ciężka, dlatego nie poleca się jej wszystkim – u niektórych osób zamiast kąpieli stosuje się okłady na chore części ciała.

Na co pomaga kąpiel lecznicza?

Torf wykorzystuje się do leczenia wielu schorzeń nie tylko reumatyczno-stawowych, ale również kobiecych.

Kąpiel z dodatkiem borowiny pomoże na:

zapalenie pochwy



zapalenie przydatków

nadżerkę



infekcje intymne

bóle kręgosłupa

bóle lędźwiowe

bóle mięśni

bóle stawów

bóle reumatyczne

rwę kulszową



cellulit

choroby układu krążenia

Borowina na stawy

W sanatoriach i uzdrowiskach torf wykorzystuje się głównie do leczenia chorób kostno-stawowych. Działa on przeciwzapalnie, pomaga łagodzić bóle reumatyczne, kręgosłupa, mięśni, rwę kulszową. Nie wolno jednak stosować go u osób, które cierpią na ostre stany zapalne, dlatego taką kurację warto zawsze skonsultować z lekarzem.

Borowinę poleca się także do wykonywania zabiegów u osób, które odzyskują sprawność fizyczną po wypadkach (złamaniach kończyn, skręceniach, zwichnięciach).

Borowina a choroby kobiece

Borowina działa stymulująco na jajniki i korę nadnerczy, pobudza produkcję estrogenów, dlatego poleca się ją do kuracji kobietom, które cierpią na cykle bezowulacyjne, mają nieregularne miesiączki, problemy z zajściem w ciążę lub inne choroby.

Torf działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo, dlatego poleca się go również w przypadku infekcji intymnych. Kąpiel lecznicza sprawdzi się w przypadku zapalenia pochwy, zapalenia przydatków czy nadżerki. Poleca się ją po różnych zabiegach ginekologicznych oraz w okresie przekwitania jako środek nawilżający śluzówkę pochwy.

Borowina a cellulit

Kąpiel z dodatkiem borowiny poprawia krążenie krwi, dlatego pomaga zwalczyć niechciany pomarańczową skórkę na brzuchu, udach i pośladkach. Oprócz właściwości antycellulitowych borowina działa również wygładzająco na skórę, uelastycznia ją i wyrównuje jej powierzchnię.

Kosmetyki z dodatkiem borowiny

W drogeriach i aptekach znajdziemy wiele kosmetyków, które zawierają borowinę leczniczą. Są to przede wszystkim mydła i pasty, które można wykorzystać do przygotowania kąpieli we własnej łazience. Na rynku kupimy także szampony do włosów, które zawierają cenny torf. Poprawiają one ich kondycję, zagęszczają je i odżywiają. Szampony te pomagają również zwalczyć problemy skóry głowy, m.in. łupież czy swędzenie.

