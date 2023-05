Objawy tej choroby widać na zębach. Zobacz, o czym może świadczyć utrata szkliwa

Celiakia to poważna choroba autoimmunologiczna, w której gluten jest źle tolerowany przez organizm. Układ odpornościowy w reakcji na wspomniany składnik atakuje własne tkanki, zwłaszcza te zlokalizowane w jelicie cienkim. W efekcie dochodzi do rozwoju stanu zapalnego, uszkodzenia błony śluzowej wyścielającej narząd, zaniku kosmków jelitowych, a w konsekwencji poważnych zaburzeń w procesie wchłaniania mikro- i makroelementów pochodzących z pokarmu.

Jak objawia się i czym grozi nieleczona celiakia?

Ubytki szkliwa to niejedyny objaw celiakii, jaki można zauważyć w jamie ustnej. Ważnym „sygnałem alarmowym” są również owrzodzenia pojawiające się na dziąsłach, języku czy wewnętrznej stronie warg. Innymi symptomem wskazującym na rozwój celiakii opryszczkowe zapalenie skóry (wykwity występują zwykle na twarzy, łokciach, kolanach, pośladkach i odcinku krzyżowym kręgosłupa).

Należy podkreślić, że celiakię trzeba leczyć. W przeciwnym razie choroba może doprowadzić do powstania różnych powikłań, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 1, a także problemy z płodnością i poczęciem dziecka. Schorzenie zwiększa też ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny wspomnianych kłopotów nie zostały do końca poznane. Zdaniem badaczy mają one związek z niedoborami składników odżywczych ważnych dla prawidłowego przebiegu procesu zapłodnienia i późniejszego utrzymania ciąży.

Po czym jeszcze można rozpoznać celiakię?

Celiakia daje wiele dość niespecyficznych symptomów, które mogą towarzyszyć również innym schorzeniom. Mowa tu między innymi o objawach, takich jak:

dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, zaparcia),

anemia,

osłabienie kości,

neuropatia obwodowa (zaburzenia czucia spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych),

trudności w funkcjonowaniu poznawczym (zapamiętywaniu i koncentracji).

Celiakia do niedawna była uznawana za rzadkie schorzenie. Obecnie ten stan rzeczy zaczyna się zmieniać. Pacjentów z roku na rok przybywa. W Polsce ich liczba wynosi ponad 400 tysięcy. Przywołane statystyki mogą być jednak niedoszacowane z uwagi na fakt, że rozpoznanie choroby bywa mocno utrudnione i zajmuje zwykle sporo czasu. Proces diagnostyczny opiera się przede wszystkim na badaniach serologicznych i biopsji jelita cienkiego. Jeśli zauważasz u siebie któryś z opisanych wyżej objawów, zgłoś się do gastroenterologa. W tym celu poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie lub umów się ze specjalistą na wizytę prywatną (w takiej sytuacji nie będziesz potrzebować skierowania).

Gdzie występuje gluten?

Gluten występuje głównie w pszenicy i produktach, które powstały w procesie przetwarzania wspomnianego zboża. Innym źródłem tego składnika jest jęczmień, żyto i pszenżyto. Osoby cierpiące na celiakię powinny wyeliminować z jadłospisu potrawy przygotowane na bazie białej mąki, na przykład pierogi, makarony, ciasta itp. Ważne, by przejście na odpowiedni sposób żywienia zawsze odbywało się pod kontrolą specjalisty, na przykład dietetyka klinicznego.

Źródła: wprost.pl, celiac.ca