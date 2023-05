Odczuwasz suchość w ustach? Nie lekceważ tego, to może być objaw poważnej choroby

Suchość w ustach może być spowodowana między innymi stresem, nadmiarem soli w diecie, przyjmowaniem konkretnych leków lub paleniem papierosów. To jednak nie wszystko, ponieważ ciągłe pragnienie może także wiązać się z obecnością niektórych chorób, jedną z nich jest cukrzyca. Bezustanny brak śliny powinien więc skłonić do wizyty u lekarza.

Suchość w ustach jako objaw cukrzycy

Suchość w ustach to nieprzyjemna dolegliwość, jednak wypicie szklanki wody często rozwiązuje problem. Okazuje się jednak, że lepiej nie bagatelizować obniżonej produkcji śliny, ponieważ może to być objaw groźnej choroby, z którą zmagają się miliony Polaków – cukrzycy. Niewiele osób łączy ją z ciągłym pragnieniem, dlatego często ten symptom jest lekceważony. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 440 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę, a na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat częstość jej występowania stale wzrasta. Część osób jednak wciąż jest niezdiagnozowana. Warto więc zwrócić uwagę na kondycję swojej jamy ustnej, ponieważ to właśnie tam można dostrzec pierwsze sygnały, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego.

Jednym z typowych objawów cukrzycy (poza zmęczeniem, chudnięciem, zaburzeniami widzenia) jest uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej (kserostomia), która pojawia się u 40-80 procent osób chorych. Wiąże się to ze zmniejszeniem ilości wytwarzanej śliny. U chorych ze źle kontrolowaną cukrzycą ilość produkowanej śliny jest wyraźnie mniejsza w porównaniu z chorymi z dobrze kontrolowaną cukrzycą lub osobami zdrowymi. Jeśli nieustannie odczuwacie suchość w ustach – powinniście skonsultować się z lekarzem, który zleci badania pod kątem cukrzycy.

Inne objawy cukrzycy widoczne w jamie ustnej

Symptom ten może być połączony z kwaśnym lub owocowym oddechem (kwasica ketonowa), który jest groźnym powikłaniem cukrzycy. Kwasica ketonowa jest bardzo niebezpiecznym stanem – może prowadzić do śpiączki i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Do objawów cukrzycy, które można zaobserwować w jamie ustnej, należą też:

uczucie pieczenia w ustach,

trudno gojące się rany w ustach,

drożdżyca jamy ustnej,

krwawienie dziąseł,

infekcje i stany zapalne dziąseł,

zaburzenie smaku.



„Brak śliny” spowodowany chorobami

Choć suchość w ustach, czyli zaburzenie wydzielania śliny, może być związana z odwodnieniem lub infekcją, to często też może wskazywać na obecność chorób. Poza cukrzycą z ciągłym pragnieniem wiążą się również zaburzenia hormonalne, na przykład choroby tarczycy, menopauza. Może to być również konsekwencją zaburzeń poziomu estrogenów. Choroby związane z suchością w ustach to także:



O czym jeszcze może świadczyć suchość w ustach?

Zaburzenia wydzielania śliny nie muszą być jedynie wynikiem choroby, mogą być spowodowane:



wypijaniem niedostatecznej ilości płynów w ciągu dnia,

spożywaniem ostrych przypraw,

używkami (na przykład paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu),

zaburzeniami odżywiania,

przebytymi zatruciami pokarmowymi (wymioty, biegunka),

korzystaniem z protez zębowych lub aparatu ortodontycznego,

przyjmowaniem niektórych leków (przeciwdepresyjnych, antyhistaminowych, neuroleptyków, przeciwwymiotnych),

chemioterapią,

niedoborami witamin,

radioterapią głowy i szyi.

Czytaj też:

Pokonała raka trzustki, dzięki wczesnemu wykryciu choroby. Jej uwagę zwrócił nietypowy objawCzytaj też:

Masz „brudne” łokcie i kolana? To może być objaw choroby