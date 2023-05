Ból dłoni może być sygnałem alarmującym i świadczyć o poważnej chorobie. Nie bagatelizujcie go

Dłonie każdego dnia narażone są na liczne urazy oraz przeciążenia. Nikogo więc nie dziwi, jeśli po całym dniu czujemy w nich czasami ból. Jeżeli jednak utrzymuje się on przez dłuższy czas, a do tego towarzyszą mu inne objawy w postaci na przykład obrzęku i zmian w wyglądzie – nie należy go lekceważyć. Osoba z takimi objawami powinna zgłosić się do lekarza. Ból w obrębie rąk często jednak jest bagatelizowany – niesłusznie, ponieważ znalezienie jego przyczyny pomoże określić stan naszego zdrowia, a także uporać się z nieprzyjemnym objawem lub chociaż go zminimalizować.

O jakiej chorobie może świadczyć ból dłoni?

Choroba zwyrodnieniowa stawów (artroza) to najczęstsza przyczyna bólu stawów. Dochodzi do uszkodzenia tkanki stawowej oraz innych struktur stawu. Następuje wskutek zaburzeń ilości i jakości chrząstki stawowej. Wynika to z faktu, że jej zadaniem jest amortyzowanie ruchu stawów, dzięki czemu powierzchnie stawowe mają możliwość przesuwania się. Podczas choroby funkcja ta nie jest odpowiednio spełniana. Choroba zwyrodnieniowa stawów i dolegliwości z nią związane obniżają jakość życia chorych. Może ona dotyczyć każdego stawu, ale zazwyczaj atakuje biodra, kręgosłup, kolana, ale też stawy palców rąk (z czym bardzo często jest kojarzona).

Ból dłoni a choroba zwyrodnieniowa stawów rąk

Pierwszym najbardziej wyraźnym, a zarazem najsilniejszym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów, jest ból. Ból dłoni związany z tym schorzeniem może być odczuwany zwłaszcza w miejscu pierwszych dwóch stawów pod paznokciami, a także stawu u podstawy kciuka. Choroba zwyrodnienia stawów jest bardzo powszechna, a ryzyko jej wystąpienia wzrasta razem z wiekiem. Częściej chorują też kobiety, niż mężczyźni, a schorzenie nasila się po po menopauzie. W przypadku zwyrodnienia stawów rąk znaczenie mają też czynniki genetyczne.

Na początku objawy występują zazwyczaj tylko podczas ruchu, później mogą pojawiać się też w trakcie spoczynku oraz w nocy. Typowym objawem jest „mechaniczny ból”, który pojawia się przy ruchach stawu. Odczuwany jest on w zajętym stawie, rzadziej w innych lokalizacjach. Ból zapalny może z kolei wskazywać na zaostrzenie choroby (występuje wtedy też w trakcie spoczynku, nasila się w nocy i w godzinach porannych). Objawy choroby przebiegają etapowo, najpierw występuje ból, potem dochodzi także obrzęk dłoni.

Do innych objawów tej choroby w obrębie rąk zaliczamy też:



sztywność dłoni (występuje zwłaszcza po obudzeniu),

ograniczenie ruchomości (na przykład pojawia się problem z rozprostowaniem lub zgięciem palców),

trzeszczenia (mogą być odczuwane przy ruchach stawów),

zniekształcenie obrysów i obrzęk stawów (występują też charakterystyczne guzki),

tkliwość,

mrowienie i drętwienie,

osłabienie uchwytu.

Inne przyczyny bólu dłoni

Do chorób, podczas których najczęściej występuje ból rąk i dłoni, zalicza się także:



Dolegliwości związane z dłońmi nie zawsze jednak muszą oznaczać chorobę. Mogą być po prostu spowodowane przeciążeniami lub świadczyć o zbyt długiej pracy w stosunku do za krótkiego odpoczynku.

Co zrobić w przypadku objawów choroby zwyrodnieniowej?

Jeśli występują objawy choroby zwyrodnieniowej i utrzymują się przez dłuższy czas – należy zgłosić się do lekarza. Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia jest kluczowe. Lekarz chorobę zwyrodnieniową stawów rozpoznaje na podstawie objawów oraz charakterystycznych zmian, które są widoczne na zdjęciach radiologicznych. W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Szalenie istotnym elementem procesu leczenia są także ćwiczenia, które zwiększają elastyczność stawu.

W przypadku zaawansowanego stopnia choroby można rozważać leczenie chirurgiczne. Całkowite wyleczenie nie jest jednak możliwe, ponieważ artroza jest związana ze „zużywaniem się” naszego organizmu. Celem jest więc opóźnienie postępów choroby oraz zwiększenie komfortu życia pacjenta.

W przypadku podejrzenia zwyrodnienia stawów należy się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawi skierowanie do reumatologa.

Czytaj też:

Czujesz mrowienie w okolicach rąk lub nóg? To może być objaw boreliozyCzytaj też:

Zaburzenia równowagi? To może być jeden z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego