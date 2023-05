Bezmocz – przyczyny, przebieg, objawy i diagnostyka. Leczenie anurii

Narządy układu moczowego mają za zadanie usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. Nerki filtrują krew, produkując mocz, który moczowodami transportowany jest do pęcherza moczowego, a następnie usuwany z organizmu przez cewkę moczową.

Zaburzenia w funkcjonowaniu nerek to jedna z przyczyn bezmoczu, który w terminologii medycznej określany jest jako „anuria”. Zdrowy człowiek wydala z organizmu 600-2500 ml moczu na dobę. Ilość oddawanego moczu związana jest m.in. z ilością przyjmowanych płynów.

Prawidłowo funkcjonujące nerki bardzo intensywnie pracują, dbając o to, aby nie doszło do zatrucia organizmu produktami przemiany materii. Zatrucie produktami przemiany materii stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Zagrożeniem dla zdrowia są także przewlekłe choroby nerek i ostre choroby nerek, które prowadzą do upośledzenia funkcji tego narządu.

Warto wiedzieć, że niektóre choroby nerek mogą rozwijać się przez długi czas, nie wywołując uciążliwych objawów chorobowych. Jednym z elementów profilaktyki schorzeń nerek oraz ogólnej profilaktyki zdrowia jest wykonywane systematycznie badanie moczu.

Czym jest bezmocz?

Z bezmoczem mamy do czynienia, gdy z organizmu usuwane są znikome ilości moczu – mniej niż 100 ml moczu na dobę. Jest to stan patologiczny, który wskazuje na poważne zaburzenia w funkcjonowaniu nerek lub pojawienie się przeszkody, która blokuje odpływ moczu.

Bezmocz najczęściej powoduje przewlekła choroba nerek, jednak anuria może być również spowodowana przez choroby prostaty np. raka prostaty, zakażenie i stany zapalne układu moczowego, zakażenie i stany zapalne w obrębie zewnętrznych narządów płciowych, zrosty pooperacyjne. Niekiedy bezmocz spowodowany jest przez przyczyny psychogenne.

U pacjenta, który zgłasza się do lekarza z powodu bezmoczu, wykonywane są badania diagnostyczne, które pozwalają wykryć przyczynę zaprzestania wytwarzania lub wydalania moczu z organizmu.

Ważne! Zmniejszenie ilości wydalanego moczu jest wskazaniem do natychmiastowej konsultacji lekarskiej! Bezmocz może być tylko jednym z objawów chorobowych – często towarzyszy mu ból podbrzusza oraz ból krzyża. Zanim dojdzie do znacznego zmniejszenia się ilości usuwanego z organizmu moczu, może występować np. ból podczas jego oddawania, a także ogólne złe samopoczucie. Niektórym chorobom nerek towarzyszą podwyższona temperatura ciała, ból brzucha o charakterze kolkowym, nudności i wymioty. Nerki mogą chorować przez długi czas, wywołując niespecyficzne objawy np. ból w okolicy kręgosłupa.

Przyczyny bezmoczu

Przyczyny bezmoczu dzielimy na 3 grupy, czyli:



Przyczyny przednerkowe – np. odwodnienie organizmu na skutek przyjmowania zbyt małej ilości płynów, biegunki i wymiotów, zaburzenia krzepnięcia lub znaczna utrata krwi, wstrząs kardiologiczny, niedokrwienie nerek na skutek zaburzeń krążenia, zawał serca i zatrucie lekami lub toksynami.

– np. odwodnienie organizmu na skutek przyjmowania zbyt małej ilości płynów, biegunki i wymiotów, zaburzenia krzepnięcia lub znaczna utrata krwi, wstrząs kardiologiczny, niedokrwienie nerek na skutek zaburzeń krążenia, zawał serca i zatrucie lekami lub toksynami. Przyczyny nerkowe , które związane są z chorobami rozwijającymi się w obrębie nerek np. choroba miąższu nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, choroby odmiedniczkowe nerek.

, które związane są z chorobami rozwijającymi się w obrębie nerek np. choroba miąższu nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, choroby odmiedniczkowe nerek. Przyczyny pozanerkowe to m.in. niektóre choroby pasożytnicze, nowotwory narządów jamy brzusznej np. guzy uciskające pęcherz moczowy, zrosty pooperacyjne, choroby prostaty, choroby cewki moczowej, kamica pęcherza moczowego i kamica nerkowa.

Najczęściej diagnozowane przyczyny bezmoczu to:



zatkanie dróg moczowych przez kamienie nerkowe,

stany zapalne układu moczowego,

ostre i przewlekłe choroby nerek,

choroby układowe zajmujące nerki.

Bezmocz u pacjentów po przeszczepie nerki może wskazywać na odrzucenie przeszczepionej nerki. Anuria pojawia się również na skutek transfuzji niewłaściwej grupy krwi.

Bezmocz jest stanem patologicznym, który może świadczyć o niewydolności nerek. Zanim dojdzie do znacznego zmniejszenia się ilości oddawanego moczu, mogą pojawić się okresowe trudności z jego wydalaniem oraz objawy wskazujące na choroby nerek np. krwiomocz, zmiana koloru i zapachy moczu, ból podczas oddawania moczu, trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza. U mężczyzn w średnim i podeszłym wieku bezmocz często związany jest z przerostem gruczołu krokowego (prostaty), który zaczyna utrudniać odpływ moczu z pęcherza oraz przyczynia się do rozwoju kamicy pęcherza moczowego. Z tego względu warto regularnie wykonywać badania gruczołu krokowego, do których zaliczamy badanie per rectum oraz badanie PSA. W przypadku kobiet zaburzenia w oddawaniu moczu mogą być związane m.in. z procesem nowotworowym, który rozpoczyna się w obrębie narządów układu rozrodczego. I tutaj ważna jest profilaktyka chorób nowotworowych, która uwzględnia regularne wizyty kontrolne u ginekologa.

Pacjenci z przewlekłymi chorobami nerek powinni zwrócić szczególną uwagę na objawy, które mogą świadczyć o pogorszeniu się ich stanu zdrowia. W tym przypadku niezbędne jest systematyczne wykonywanie badań diagnostycznych oraz pozostawanie pod opieką nefrologa.

Diagnostyka bezmoczu

Bezmocz wymaga odpowiedniego postępowania w celu wykrycia jego przyczyny. Na wczesnym etapie diagnostyki przeprowadzany jest wywiad z pacjentem, który pozwala wstępnie określić, jakie schorzenie związane z przednerkowymi, nerkowymi i pozanerkowymi przyczynami spowodowało anurię. Spektrum objawów decyduje o wykonaniu konkretnych badań.

Na etapie diagnostyki bezmoczu wykonywane jest m.in.:



badanie biochemiczne moczu,

badanie mikroskopowe moczu,

morfologia krwi z rozmazem,

badanie stężenia kwasu moczowego, kreatyniny, chlorków, wapnia, potasu i sodu w surowicy krwi,

badanie USG nerek,

USG innych narządów jamy brzusznej,

RTG klatki piersiowej i jamy brzusznej.

W zależności od objawów mogą zostać wykonane także inne badania diagnostyczne np. badanie EKG.

Leczenie bezmoczu

Leczenie bezmoczu dobierane jest do jego przyczyny. W wielu przypadkach bezmocz może być leczony farmakologicznie, jednak zdarza się, że konieczne jest leczenie zabiegowe. U pacjentów, u których doszło do niewydolności nerek, może być konieczne wykonanie dializy. W skrajnych przypadkach wykonywany jest przeszczep nerki.

