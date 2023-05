Nietypowe objawy problemów z kręgosłupem. Łatwo je przeoczyć

Choroby kręgosłupa są dość często występującymi schorzeniami w naszym społeczeństwie. Mogą bardzo utrudniać codzienne funkcjonowanie, a ich głównym i typowym objawem jest ból. Istnieją jednak jeszcze inne, znacznie mniej charakterystyczne symptomy, świadczące o tym, że pojawiają się problemy z kręgosłupem.

Nietypowe objawy problemów z kręgosłupem

Zdarza się, że problemy z kręgosłupem można pomylić z innymi dolegliwościami. Dzieje się tak, ponieważ mogą dawać one bardzo nieoczywiste objawy. Jest to między innymi:



Ucisk w klatce piersiowej – jeśli jest połączony z bólem serca i problemami z oddychaniem, może świadczyć o przeciążeniu odcinka piersiowego kręgosłupa. Dochodzi do tego wskutek nieodpowiedniej pozycji, na przykład długotrwałego unieruchomienia w nachyleniu. Jest to też objaw skoliozy, ponieważ kręgosłup naciska wtedy na serce oraz płuca.

Bóle i zawroty głowy – może to wynikać z zaburzeń ukrwienia. Ich przyczyną jest przeciążenie mięśni szyi, karku oraz mięśni podpotylicznych.

Bolesne lub nieregularne miesiączki – dotkliwy ból podczas miesiączki odczuwają zazwyczaj kobiety ze skróconą miednicą. Może być to też spowodowane hiperlordozą – w dolnej części kręgosłup jest bardziej zaokrąglony, a to sprawia, że uciska on na macicę i jajniki, przez co ich funkcjonowanie może nie być prawidłowe.

Wzdęcia i zaparcia – może to wynikać z przeciążenia w części lędźwiowej kręgosłupa. W przypadku nieprawidłowego ustawienia jakiegoś segmentu ruchowego może on naciskać na nerwy oplatające układ pokarmowy. Konsekwencją tego jest gorsza praca jelit.

Drętwienie ręki – może to być sygnał alarmowy dotyczący odcinka szyjnego kręgosłupa.

Rozmyte widzenie – mogą go doświadczać osoby dyskopatią szyjnego odcinka kręgosłupa. Należy się wtedy skonsultować również z okulistą.

Drżenie nóg – w większości przypadków jest to skutek zwyrodnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, może jednak też świadczyć o ucisku w szyjnej części kręgosłupa (pojawia się wtedy drętwienie kończyn dolnych).

Przyczyny dolegliwości kręgosłupa

Aż 80 procent Polaków skarży się na bóle kręgosłupa, a dolegliwość ta dotyka coraz młodsze osoby. Nie jest to już więc schorzenie charakterystyczne tylko dla ludzi w starszym wieku. Dolegliwości z tym związane mogą być wynikiem długiego siedzenie przed komputerem, zbyt małej aktywności fizycznej, a także otyłość i przyjmowanie nieprawidłowej pozycji, na przykład podczas siedzenia lub spania. Może też być jednak spowodowany schorzeniami. Do najczęstszych z nich zalicza się:



chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa,

dyskopatię,

boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza),

stenozę kanału kręgowego,

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

W jaki sposób dbać o kręgosłup?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, co konkretnie należy robić, żeby mieć zdrowy kręgosłup. Przede wszystkim należy zadbać o to, by nie przeciążać jego struktur. Warto również stosować różnego rodzaju ćwiczenia na kręgosłup, ale też unikać dźwigania i dbać o zdrowy sen. Dużą wagę trzeba również przykładać do pozycji, w której się pracuje – dotyczy to sytuacji, gdy przed komputerem spędza się 8 lub więcej godzin. Istotna jest także odpowiednia pozycja podczas snu i dobranie właściwego materaca – nie powinien być on zbyt miękki, jednak nie może być też za twardy.

