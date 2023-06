Masz czerwony nos? To może być znak, że narządy wewnętrzne nie działają prawidłowo

Czerwony nos bywa zazwyczaj efektem nagłej zmiany temperatur w pomieszczeniu lub silnego wewnętrznego pobudzenia. Czasem jednak objaw ten pojawia się bez żadnego wyraźnego powodu i utrzymuje przez dłuższy czas, wprowadzając w zakłopotanie osobę, której dotyka. W takiej sytuacji nie należy go lekceważyć. Może być bowiem znakiem informującym o chorobach i patologicznych zmianach zachodzących w organizmie.

Czerwony nos a wątroba i inne narządy

Czerwony nos nierzadko świadczy o problemach kardiologicznych. Gdy serce zaczyna odmawiać posłuszeństwa, na skórze pojawiają się tak zwane pajączki tętnicze, określane również mianem teleangiektazji. Co kryje się pod tym pojęciem? Nadmiernie poszerzone i pękające drobne naczynia krwionośne, które nabierają czerwonego koloru. Zasinienia występują głównie na czubku nosa. Nie należy ich lekceważyć. Często zwiastują bowiem zawał serca. Przywołane zmiany skórne mogą również „informować” o źle działającej wątrobie. Ich powstawanie jest związane między innymi ze zbyt wysokim poziomem estrogenu we krwi. Wzrost stężenia tego hormonu w organizmie to natomiast pokłosie zaburzeń w pracy wskazanego organu.

Zaczerwienienie nosa oznaką grzybicy skóry

Zmiana koloru nosa bywa także objawem grzybicy skóry. Po czym jeszcze można rozpoznać to schorzenie? Jednym z jego głównych symptomów są – poza czerwonymi plamami występującymi w różnych miejscach ciała – uczucia świądu i pieczenia. Co więcej, w zmienionych chorobowo okolicach często pojawiają się drobne krostki i pęcherze wypełnione ropną wydzieliną, które z biegiem czasu zasychają. Leczenie wymaga wizyty u dermatologa. Specjalista przeprowadza badanie mikrobiologiczne i w oparciu o wyniki analiz dobiera odpowiednie leki oraz metody postępowania.

Syndrom czerwonego nosa w przebiegu alergii

Czerwony nos to również typowy objaw alergii, czyli nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego na związki występujące w najbliższym otoczeniu. Bodźcem, który wywołuje niewłaściwą „odpowiedź” organizmu mogą być między innymi różnego rodzaju pokarmy (warzywa i owoce), roztocze kurzu domowego, pyłki roślin. Częstym alergenem jest również sierść zwierząt i jad owadów, na przykład pszczół. Leczenie opisywanej przypadłości ma głównie charakter objawowy i sprowadza się do łagodzenia nieprzyjemnych symptomów towarzyszących reakcji uczuleniowej.

Czerwony nos jako jeden z objawów trądziku różowatego

Trądzik różowaty częściej dotyka kobiet niż mężczyzn Objawia się zaczerwienieniem skóry (rumieńcem). Zmiany te występują nie tylko na nosie, ale również innych częściach twarzy – policzkach, podbródku czole itp. Co ważne, przywołanej choroby nie należy bagatelizować. Zaniechanie leczenia może prowadzić do pogłębienia się niepokojących zmian i wystąpienia różnego rodzaju powikłań, na przykład przerostu tkanki łącznej, który w konsekwencji skutkuje zniekształceniem nosa. Terapia zależy od stopnia nasilenia objawów. Dermatolog na ogół zaleca farmakoterapię i przepisuje preparaty do stosowania zewnętrznego (miejscowego).

Czerwony nos – jak sobie pomóc?

Czerwonego nosa nie da się wyleczyć domowymi sposobami, ale poprzez wprowadzenie właściwej diety i przestrzeganie kilku prostych zasad można zmniejszyć widoczność zmian skórnych. Nie należy doprowadzać do przegrzania lub wyziębienia organizmu. Dobrym rozwiązaniem jest też unikanie ostrych przypraw i rezygnacja ze spożywania alkoholu. Obecność tych produktów w jadłospisie często nasila krępujące objawy.

Pomocne może okazać się również stosowanie okładów z rumianku czy maseczek z ugotowanego i rozdrobnionego ziemniaka. Należy jednak pamiętać, że przywołane sposoby nie zlikwidują przyczyny problemu. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

