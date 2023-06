Odczuwasz przewlekłe zmęczenie? Tak nie powinno być, może to świadczyć o chorobie

Choroby tarczycy z roku na rok coraz częściej występują w naszym społeczeństwie. Niedoczynność tarczycy to jedno z najczęstszych zaburzeń pracy tego narządu. Pojawia się u około 5 procent dorosłych kobiet i około 1 procenta dorosłych mężczyzn. Jej objawy mogą być mylone z innymi zaburzeniami, jednak nie powinno się ich lekceważyć, ponieważ może to doprowadzić do rozwoju choroby. Jednym z symptomów niedoczynności tarczycy jest ciągłe uczucie zmęczenia.

Ciągłe zmęczenie jako objaw niedoczynności tarczycy

Okazyjnego zmęczenia doświadcza wielu z nas – zazwyczaj dzieje się to gdy śpimy krócej, niż powinniśmy lub zwiększymy swoją aktywność fizyczną. Nie jest to niczym dziwnym. Stan ten powinien jednak zaniepokoić, gdy zmęczenie utrzymuje się przez dłuższy czas. Może być jedną z pierwszych oznak kłopotów z tarczycą. Niedoczynność tarczycy, czyli niedobór hormonów tarczycy, powoduje uogólnione zwolnienie procesów metabolicznych organizmu. Skutkiem tego jest stopniowe osłabienie organizmu, przewlekłe zmęczenie, a także mniejsza tolerancja na wysiłek. Taka osoba czuje się wtedy senna i nie ma energii – jest to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów tego schorzenia, dlatego nie powinno się go ignorować, tylko skonsultować z lekarzem.

Jakie są inne objawy niedoczynności tarczycy?

Choroba ta przez długi czas może nie dawać oznak. Z kolei gdy dolegliwości się pojawią – mogą być bagatelizowane i mylone z innymi zaburzeniami, a także stresem i szybkim tempem życia. Objawy niedoczynności tarczycy mają charakter bardzo zróżnicowany, zależą od przyczyny schorzenia, a także czasu trwania i nasilenia zaburzeń wydzielania hormonów. Istnieje jednak charakterystyczna grupa objawów, które mogą świadczyć właśnie o tej chorobie. Co jeszcze poza ciągłym zmęczeniem może być sygnałem, że nasza tarczyca pracuje w sposób nieprawidłowy? Oto jedne z najbardziej rozpoznawalnych objawów niedoczynności tarczycy:



ciągłe uczucie zimna,

suchość skóry i włosów,

bladość powłok skórnych,

obrzęk dłoni,

zwiększenie masy ciała,

zaparcia i wzdęcia,

zmniejszenie koncentracji,

zaburzenia cyklu menstruacyjnego,

problemy z zajściem w ciążę,

nawracające bóle głowy,

obniżenie libido,

objawy, które są typowe dla depresji i zaburzeń nerwicowych,

zaburzenia akcji serca.

Jak zdiagnozować niedoczynność tarczycy?

Powyższe objawy powinny skłonić nas do wizyty u lekarza, który zleci odpowiednie badania. W przypadku podejrzenia zaburzeń pracy tarczycy lekarz skieruje pacjenta na oznaczenie poziomu TSH we krwi. Diagnostyka obejmuje także oznaczenie poziomu FT3 i FT4 (hormonów produkowanych przez tarczycę). W celu interpretacji wyników należy zgłosić się do lekarza. Może on zlecić także USG tarczycy, dzięki któremu możliwa będzie ocena tego gruczołu. Przydatne może okazać się też przeprowadzenie innych, dodatkowych badań, które pozwolą wykluczyć pozostałe schorzenia.

Co jeszcze może powodować przewlekłe zmęczenie?

Odczuwanie ciągłego zmęczenia nie musi być jednak spowodowane tylko niedoczynnością tarczycy. Jedną z przyczyn gorszego samopoczucia oraz spadku energii może być również depresja – choć jest kojarzona głównie z kondycją psychiczną, to wpływa również na nasz stan fizyczny. Przyczyną takiego stanu może być też anemia, czyli spadek ilości krwinek czerwonych i/ lub hemoglobiny. Zbyt mała ilość krwinek czerwonych może skutkować niedotlenieniem organizmu, a to z kolei objawia się zmęczeniem. Spadek energii może powodować także insulinooporność lub cukrzyca. Poziom witalności naszego organizmu zależy też od naszego stylu życia i to także on może być winowajcą. Niewłaściwie zbilansowana dieta, brak aktywności fizycznej, zbyt mała ilość snu mogą przekładać się na brak energii.

