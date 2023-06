O czym świadczy częste oddawanie moczu? Organizm może informować o poważnej chorobie

W naszym kraju z cukrzycą boryka się ponad 2,5 miliona chorych. Ponad 90 procent przypadków to cukrzyca typu 2. Choroba ta przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, a często jest wykrywana przypadkiem. Niezwykle istotne jest więc regularne sprawdzanie poziomu glikemii w ramach badań profilaktycznych. Częste oddawanie moczu to z pozoru niegroźny objaw, który może być bagatelizowany. Niesłusznie, ponieważ może być pierwszym sygnałem od organizmu, że dzieje się coś niedobrego i świadczyć właśnie o cukrzycy.

Częste oddawanie moczu objawem cukrzycy

Cukrzyca może rozwijać się „po cichu”. Jednym z jej charakterystycznych objawów jest jednak częste oddawanie moczu. Występuje wtedy wielomocz, czyli oddawanie zwiększonej ilości moczu. Jego przyczyną podczas tej choroby jest diureza osmotyczna spowodowana dużym stężeniem przesączu w cewkach nerkowych. Diureza osmotyczna polega na wydalaniu dużych ilości moczu, w wyniku obecności w nim substancji czynnej osmotycznej, która ma zdolność wciągania do komórek zwiększonej objętości wody. To z kolei przyczynia się do zaburzenia we wchłanianiu zwrotnym wody w cewkach nerkowych.

Inne z pierwszych objawów cukrzycy

Choć podwyższonemu poziomowi cukru we krwi przez dłuższy czas mogą nie towarzyszyć żadne symptomy, to niekiedy pojawiają się też łagodne dolegliwości, takie jak między innymi:



suchość w ustach i nadmierne uczucie pragnienia,

cechy odwodnienia (suchość skóry i błon śluzowych, zmniejszenie elastyczności skóry),

zmęczenie i senność,

drażliwość,

silny głód,

utrata masy ciała (objaw ten występuje rzadko),

zamazane widzenie(lub podwójne),

nawracające zakażenia skóry,

skłonność do infekcji układu moczowego i narządów płciowych.

Powyższe objawy mogą występować też przy innych chorobach, a więc cukrzycy nie da się rozpoznać jedynie po samych dolegliwościach. Mogę być one znakiem ostrzegawczym i sygnałem, by udać się do specjalisty w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Jak przebiega rozpoznanie cukrzycy?

Objawy, które mogą wskazywać na cukrzycę, należy skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym. On z kolei skieruje na odpowiednie badania krwi na podstawie których będzie można postawić wstępną diagnozę. Podstawowym badaniem laboratoryjnym, które pozwala wykryć cukrzycę lub stan przedcukrzycowy jest oznaczenie stężenia glukozy w osoczu i w moczu oraz doustny test tolerancji glukozy (OGTT), a także oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c. Wykonanie odpowiednich badań daje możliwość rozpoznania cukrzycy oraz jej późniejszego leczenia. Polega ono na monitorowaniu i normowaniu poziomu cukru we krwi, ale też zapobieganiu powikłaniom.

Wielomocz – pozostałe przyczyny

Wielomocz jest utrzymującym się stanem podczas którego wydalamy zbyt duże ilości moczu (ponad 2500 ml moczu na dobę). W przypadku przyjmowania dużych ilości płynów jest to jednak zjawisko prawidłowe. Zaburzeniem jest sytuacja, gdy wielomocz pojawia się niezależnie od objętości spożywanych płynów. Do innych przyczyn częstego oddawania moczu zaliczamy także:



choroby nerek,

polidypsję,

przyjmowanie niektórych leków,

zakażenie układu moczowego,

przepuklinę pęcherza moczowego,

kamicę układu moczowego,

raka pęcherza,

zwężenie cewki moczowej,

choroby przenoszone drogą płciową.

