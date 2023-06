Czujesz ból pod pachą? Tak organizm „informuje” między innymi o raku

Urazy i przeciążenia mięśni to dwie najczęstsze przyczyny bólu w dole pachowym. Warto jednak podkreślić, że ta z pozoru niegroźna dolegliwość bywa również sygnałem alarmowym, który wskazuje na rozwój choroby w organizmie. O jakich schorzeniach może świadczyć? Sprawdź, kiedy w twojej głowie powinna zapalić się przysłowiowa czerwona lampka.

Ból pod pachą jako objaw raka

Kiedy ból pod pachą świadczy o procesach nowotworowych zachodzących w organizmie? Zaniepokoić powinny cię powiększone węzły chłonne i nieruchome guzki o zbitej strukturze występujące w ich pobliżu (mogą wskazywać na rozwój szpiczaka, chłoniaka, białaczki lub raka piersi). Jeśli zaobserwujesz u siebie któryś z tych symptomów, niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Doktor po przeprowadzeniu wywiadu medycznego i zapoznaniu się z twoją sytuacją zdrowotną wypisze skierowanie do odpowiedniego specjalisty (najczęściej onkologa). Im szybciej zareagujesz, tym lepiej. Dzięki zachowaniu czujności i ostrożności zyskasz większe szanse na pełne wyleczenie.

Ból pod pachą a zawał serca

Czujesz ból pod lewą pachą, który promieniuje od klatki piersiowej? To może być oznaka zawału serca, a dokładniej rzecz ujmując martwicy mięśnia sercowego. Często występuje on w „pakiecie” z innymi symptomami. Mowa tu o dusznościach, „zimnych potach”, nudnościach, wymiotach czy pieczeniu za mostkiem. Ich pojawienie się jest wskazaniem do udzielenia choremu natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dlatego, jeśli zaobserwujesz u siebie lub bliskiej osoby opisane objawy, wezwij karetkę pogotowia. Zadzwoń pod numer 112 bądź 999. Zwlekanie z interwencją może mieć bardzo poważne konsekwencje. Należy bowiem podkreślić, że zawał serca to stan, który zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjenta.

Ból pod pachą może być objawem choroby Hashimoto

Choroba Hashimoto to schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ odpornościowy atakuje komórki tarczycy. W efekcie w obrębie narządu rozwija się przewlekły stan zapalny i dochodzi do poważnego uszkodzenia organu, co może objawiać się bólem odczuwanym w obrębie węzłów chłonnych. Towarzyszą mu również inne symptomy, na przykład wzrost masy ciała, marznięcie, suchość skóry, szybka męczliwość, problemy z funkcjonowaniem poznawczym (zapamiętywaniem i koncentracją), zaburzenia snu, a także zaparcia lub biegunki.

Na rozpoznanie choroby Hashimoto pozwalają między innymi badania laboratoryjne krwi (oznaczenie stężenia hormonów tarczycy w organizmie). Diagnozą i leczeniem schorzenia zajmuje się endokrynolog. U pacjentów zazwyczaj stosuje się farmakoterapię. Leczenie polega na podawaniu preparatów z syntetycznymi hormonami tarczycy.

Ból w dole pachowym a zapalenie mieszków włosowych

Za ból pod pachą odpowiada również między innymi zapalenie mieszków włosowych. Ta „przypadłość” występuje zwykle po depilacji wykonanej przy użyciu maszynki. Podczas zabiegu często dochodzi do mikrouszkodzeń naskórka. W efekcie bakterie mogą łatwiej przeniknąć do wnętrza ustroju i wywołać stan zapalny w obrębie mieszków włosowych. Po czym go rozpoznać? Skóra po goleniu robi się czerwona i zaczyna swędzieć. Widać na niej drobne krostki i grudki. Na ogół przywołane objawy ustępują samoistnie po kilku dniach.

Niekiedy jednak dochodzi do zaostrzenia reakcji organizmu (sprzyja temu obniżona odporność i zaburzenia w pracy układu immunologicznego). Wówczas zmiany skórne nie znikają. Dodatkowo pojawia się podwyższona temperatura ciała, zmęczenie i ogólne pogorszenie samopoczucia. W złagodzeniu tych przykrych dolegliwości i usunięciu ich przyczyny pomaga na ogół antybiotykoterapia oraz stosowanie maści antybakteryjnych na miejsca zmienione chorobowo. O sposobie postępowania powinien zdecydować dermatolog. By uzyskać skierowanie do tego specjalisty, trzeba zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

Czytaj też:

Odczuwasz silny ból oka? Nie lekceważ tego, to może być poważne schorzenieCzytaj też:

Odczuwasz przewlekłe zmęczenie? Tak nie powinno być, może to świadczyć o chorobie