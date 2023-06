Czujesz ucisk w klatce piersiowej? Nie czekaj aż przejdzie samo, tylko pędź do lekarza

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, nazywana jest również dychawicą oskrzelową. Jest ona spowodowana trwałym zapaleniem oskrzeli. Aż 70 procent chorych osób nie wiem, że ma astmę. Można z nią normalnie żyć, jednak do tego konieczne jest leczenie. Jakie są objawy tej choroby i kiedy trzeba udać się do lekarza? Jeden z nich pacjenci odczuwają w klatce piersiowej. Jest to ucisk tego miejsca, któremu towarzyszą duszności. Ataki astmy mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. Szacuje się, że na całym świecie cierpi na tę chorobę około 300 milionów ludzi. Zdaniem specjalistów, do 2025 roku liczba ta wzrośnie o kolejne 100 milionów chorych.

Uczucie ściskania w klatce piersiowej alarmuje o astmie

Jednym z objawów astmy jest uczucie ściskania w klatce piersiowej. Pacjenci opisują je jako uczucie obręczy, która opasa klatkę piersiową, przez co nie mogą swobodnie oddychać. Pojawia się brak możliwości zaczerpnięcia oddechu lub bardzo krótki oddech. Nie można jednak mylić tego z bólem w klatce piersiowej – nie jest to objaw astmy, ale może świadczyć o innej, poważnej chorobie. Należy też wiedzieć, że ostry atak astmy może stanowić zagrożenie dla życia chorej osoby i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Objawy astmy, jeżeli jest ona niekontrolowana, mogą występować nawet codziennie, budząc chorego i utrudniając normalne funkcjonowanie. Ich częstość i nasilenie zależy więc od stopnia kontroli. U pacjentów z nieleczoną astmą mogą występować ciężkie zaostrzenia tej choroby. W przypadku leczonej astmy objawy występują tylko sporadycznie.

Jakie jeszcze objawy świadczą o astmie?

Nie u każdej chorej osoby wystąpi dokładnie taka sama kombinacja objawów. Jest jednak kilka symptomów, które powinny zwrócić naszą uwagę. Charakterystycznymi dolegliwościami dla tej choroby są między innymi:



duszności (występują w czasie zaostrzenia objawów),

uporczywy kaszel (zwykle jest on suchy),

świszczący oddech (dodatkowo wydech może być wyraźnie wydłużony).

Nasilone objawy astmy wymagające pomocy

Napady astmy mogą mieć różne nasilenie – niektóre z nich bywają wręcz niezauważalne, jednak zdarzają się przypadki, kiedy wymagają natychmiastowej interwencji i pomocy lekarza, ponieważ mogą prowadzić do zagrożenia życia. Chory musi się nauczyć rozpoznawać ciężkie napady astmy, by móc właściwie zareagować. Objawy, które wymagają pilnego wezwania pomocy lekarskiej to:



narastająca senność i zmęczenie,

„zamroczenie” i zawroty głowy,

możliwość wypowiadania jedynie pojedynczych słów z powodu duszności,

nasilanie się duszności mimo stosowania leku rozkurczającego oskrzela.

Jakie czynniki wywołują napady astmy?

Napady astmy najczęściej występują w nocy oraz rano. Objawy nocne nie pojawiają się jednak u wszystkich chorych osób. Duszności z kolei często występują po zakończonym już wysiłku fizycznym.

Inne czynniki, które mogą powodować napady astmy, to:



stres lub bardzo silne emocje,

dym tytoniowy (chodzi zarówno o palenie czynne jak i bycie biernym palaczem),

zanieczyszczenie powietrza,

niektóre leki (na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne),

czynniki drażniące takie jak opary farb, areozole,

kontakt z alergenem (u chorych na astmę o podłożu alergicznym).

Zaostrzenia astmy, które trwają przez dłuższy czas, często są spowodowane wirusowym zakażeniem górnych dróg oddechowych.

Co jeszcze może oznaczać ucisk w klatce piersiowej?

Poza astmą ucisk w klatce piersiowej może świadczyć też o innych chorobach, takich jak:



choroby serca,

urazy klatki piersiowej,

refluks żołądkowo-przełykowy,

zapalenie płuc,

nerwobóle w klatce piersiowej,

zwyrodnienie kręgosłupa.

W zależności od tego, jaką chorobę podejrzewa lekarz – wykonywane są następnie różne badania. Może to być RTG klatki piersiowej, badanie serca czy gastroskopia.

