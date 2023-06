Zioła na gardło – jakie warto zastosować i kiedy są skuteczne

Ból gardła to bardzo uciążliwa, choć zwykle niegroźna dolegliwość. Najczęściej jest spowodowany infekcją wirusową, jednak może również mieć podłoże bakteryjne i grzybicze. Sięgając po zioła na gardło na początku choroby, możemy skutecznie powstrzymać rozwój infekcji. Warto jednak pamiętać, że zioła na gardło w postaci dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich tabletek do ssania o naturalnym składzie, gotowych roztworów do płukania gardła, a także suszu do zaparzania, nie zastąpią leczenia farmakologicznego.

Zioła na gardło nie powinny być stosowane bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 3 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią lub się nasilą, to trzeba zasięgnąć porady specjalisty.

Tradycyjnie stosowane zioła na gardło mają właściwości odkażające oraz zawierają związki śluzowe, które działają osłonowo na błonę śluzową, przyśpieszają jej regenerację, łagodzą stan zapalny oraz pomagają nawilżyć przesuszoną śluzówkę. Dzięki związkom śluzowym, które zawiera m.in. porost islandzki, prawoślaz lekarski i siemię lniane, można skutecznie złagodzić dolegliwości bólowe, chrypkę oraz związane z podrażnieniem gardła uczucie łaskotania i suchy kaszel.

Ból gardła zwykle nie oznacza poważnej infekcji, jednak w sytuacji, gdy towarzyszą mu wysoka gorączka, bardzo złe samopoczucie, problemy z przełykaniem, które utrudniają spożywanie posiłków i przyjmowanie płynów, trzeba od razu skonsultować się z lekarzem. Nasilone objawy nie powinny być łagodzone przy pomocy domowych metod i leków roślinnych, bo mogą wskazywać na infekcję bakteryjną np. anginę ropną.

Zioła na gardło jako pierwsza pomoc przy bólu gardła

Sięgając po zioła na gardło, gdy pojawią się pierwsze objawy podrażnienia błony śluzowej, możemy powstrzymać lub złagodzić rozwój infekcji. Zioła o działaniu nawilżającym, działaniu antyoksydacyjnym, działaniu odkażającym i działaniu przeciwzapalnym są polecane nie tylko przez zwolenników naturalnych terapii, ale także lekarzy. Znajdziemy je w składzie suplementów diety i produktów leczniczych na ból gardła np. tabletek do ssania i syropów oraz możemy stosować do płukania jamy ustnej i gardła, nie tylko przy bólu gardła, ale także przy infekcjach, którym towarzyszy suchy i mokry kaszel, zapaleniu dziąseł i innych schorzeniach stomatologicznych.

Przy bólu gardła doskonale sprawdzają się również zioła przyprawowe, które znajdziemy w kuchennych szafkach np. ziele tymianku, rozmaryn, oregano i majeranek. Możemy przygotować z nich leczniczy napar do płukania gardła oraz herbatkę, która łagodzi towarzyszące zapaleniu gardła objawy i wspiera układ immunologiczny.

Stosowanie ziół na objawy infekcji gardła jest związane z niewielkim ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Jeżeli stosujemy zioła do płukania gardła, to nie wchodzą one w interakcje z przyjmowanymi lekami, bo ich działanie jest ograniczone jedynie do miejsca rozwoju infekcji.

Olejki eteryczne na ból gardła

Oprócz ziół możemy stosować na stany zapalne jamy ustnej i gardła także naturalne olejki eteryczne np. olejek z drzewa herbacianego, a także olejek eukaliptusowy i olejek miętowy, które wykazują m.in. silne działanie antyseptyczne. Olejki eteryczne można stosować do płukania gardła oraz do inhalacji parowych i nebulizacji, jeżeli nebulizator, który posiadamy, jest przystosowany do inhalacji z zastosowaniem olejków eterycznych. Trzeba pamiętać, że olejki eteryczne są bardzo skoncentrowane, dlatego powinny być stosowane w niewielkiej ilości 1-2 kropli na szklankę letniej wody.

Zioła na ból gardła, które działają antyseptycznie

Niektóre zioła wykazują silne działanie odkażające. Skutecznie redukują wywołujące stany zapalne drobnoustroje, dlatego mogą przynieść ulgę m.in. osobom, które cierpią z powodu objawów przeziębienia.

Zioła na ból gardła, które działają odkażająco, to m.in.:

tymianek pospolity,

liść szałwii lekarskiej,

rumianek pospolity,

liść mięty pieprzowej,

liść eukaliptusa,

oregano.

Z powyższych ziół możemy przygotować napar do płukania gardła. Właściwości antyseptyczne ma również napar z goździków.

Zioła na ból gardła o działaniu znieczulającym

Uciążliwe dolegliwości bólowe skutecznie łagodzi m.in. napar z tymianku, napar z goździków lub z szałwii lekarskiej.

Zioła na gardło o właściwościach nawilżających

Uczucie suchości w gardle oraz związany z nią suchy kaszel, drapanie i chrypkę skutecznie łagodzą zioła, które zawierają związki śluzowe np.:



siemię lniane,

korzeń prawoślazu,

kwiat malwy czarnej,

dziewanna wielkokwiatowa,

podbiał pospolity,

porost islandzki.

Zioła na gardło, które redukują stan zapalny

Jednym z często polecanych ziół na zapalenie gardła i inne stany zapalne jamy ustnej jest kora dębu. Zawiera ona garbniki, które zapobiegają rozwojowi infekcji, działając ściągająco oraz wykazuje działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Inne zioła, które możemy stosować przy stanach zapalnych gardła i jamy ustnej o różnym podłożu to np.:

szałwia lekarska,

tymianek,

rumianek pospolity,

babka lancetowata,

olejek z drzewa herbacianego,

czosnek.

Większość ziół tradycyjnie stosowanych na ból gardła wykazuje wielokierunkowe działanie. Warto wiedzieć, że uzupełnieniem domowych kuracji na gardło może być naturalny miód oraz propolis i imbir. Przy uciążliwym kaszlu, który wywołuje drapanie w gardle, warto sięgnąć po syrop z buraka lub syrop z cebuli, które również łagodzą ból gardła.

