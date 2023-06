Te choroby atakują latem częściej niż zimą. Sprawdź, na jakie schorzenia warto uważać

Lato nie kojarzy się z sezonem chorobowym. Okazuje się jednak, że istnieje pewna grupa schorzeń, które atakują zwykle w porze wakacji. Ich wystąpieniu sprzyja przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, korzystanie z publicznych pływalni czy innych ogólnodostępnych miejsc rozrywki.

Kamica nerkowa często daje o sobie znać latem

Kamica nerkowa rozwija się na skutek obecności złogów w układzie moczowym, Do ich powstania dochodzi najczęściej w kielichach oraz miedniczkach nerkowych. Te złogi to nic innego jak kryształki minerałów wytrąconych z moczu.Początkowo tworzą one niewielkie cząsteczki, określane potocznie jako piasek. Z biegiem czasu formują się natomiast w coraz większe struktury, zwane kamieniami, które utrudniają odpływ moczu z nerek.

Jednym ze znaków rozpoznawczych przedstawionej choroby jest tak zwana kolka nerkowa. To nagły i bardzo silny ból związany z przemieszczaniem się złogów z nerki do moczowodu. Pacjenci opisują go jako ostry i kurczowy. Zazwyczaj dolegliwości te są odczuwane w okolicy nerki lub w dole brzucha. Wszystko zależy od lokalizacji kamienia. Ból w kamicy nerkowej często idzie w parze z innymi symptomami, takimi jak uczucie parcia na pęcherz, pieczenie podczas oddawania moczu czy uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

Rozpoznanie kamicy nerkowej jest stawiane na podstawie pogłębionego wywiadu medycznego, a także analizy wyników badań diagnostycznych, między innymi USG nerek lub RTG brzucha. Niekiedy konieczne okazać się może przeprowadzenie tomografii komputerowej. Jeśli pacjent sam nie jest w stanie wydalić kamieni, na przykład z uwagi na ich wielkość, zaleca się zwykle wykonanie zabiegu rozbijania kamieni przy użyciu fali wstrząsowej. Sposób postępowania zależy jednak od umiejscowienia oraz rozmiarów złogów.

Dlaczego kamica nerkowa częściej atakuje latem niż zimą? Gdy na zewnątrz panują upały, częściej się pocimy, co ma związek utratą płynów. To z kolei może nasilać objawy kamicy nerkowej. Warto pamiętać, że ryzyko powstania złogów w układzie moczowym zwiększa źle zbilansowana dieta i spożywanie dużych ilości soli.

Lato sprzyja alergii

Wiosna i lato to czas, kiedy dochodzi do nasilenia reakcji uczuleniowych u osób z alergią na pyłki roślin. Pojawia się suchy, męczący kaszel, katar, uczucie zatkanego nosa, zmęczenie i ból głowy. Nierzadko dochodzi również do wystąpienia zmian skórnych w postaci swędzącej, uciążliwej wysypki. Charakter objawów zależy w dużej mierze od rodzaju związku wywołującego nadmierną reakcję odpornościową ze strony organizmu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że uczulają nie tylko pyłki drzew, krzewów czy kwiatów, ale również substancje wydzielane przez owady (np. jad pszczół), które w okresie wiosenno-letnim są szczególnie aktywne. W tym przypadku alergia objawia się zaczerwienieniem i obrzękiem w miejscu ukoszenia (które z czasem może objąć większą powierzchnię ciała), gorączką, bólem głowy i stawów. Niekiedy ukąszenie bądź użądlenie doprowadza do wstrząsu anafilaktycznego. To stan zagrażający życiu. Towarzyszą mu symptomy, takie jak kołatanie serca, duszności czy uczucie braku powietrza. Jeśli wystąpią należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i podać choremu adrenalinę.

Grzybica stóp i paznokci to częsta „letnia przypadłość”

Grzybica stóp i paznokci występuje głównie latem. Dlaczego? Bo właśnie wtedy najczęściej korzystamy z publicznych basenów i kąpielisk. To w tego typu miejscach najczęściej dochodzi do zakażenia. Charakter objawów oraz ich umiejscowienie zależy od tego, jaką postać przyjmuje choroba. Wyróżniamy jej cztery odmiany. To:

grzybica międzypalcowa – zmiany pojawiają się między trzecimi i czwartymi oraz czwartymi i piątymi palcami u stóp. Skóra w tych okolicach swędzi i piecze. Jest zaczerwieniona. W dodatku wydziela nieprzyjemny zapach,

grzybica potnicowa – na podeszwach stóp występują swędzące grudki i krostki, które tworzą większe skupiska.

grzybica złuszczająca – skóra na stopach rogowacieje i pęka. Jest też mocno przesuszona,

grzybica wrzodziejąca – dotyczy głównie osób cierpiących na cukrzycę. Zmiany skórne przyjmują formę bolesnych owrzodzeń.

Grzybica stóp nierzadko przenosi się również na paznokcie. Leczenie polega głównie na łagodzeniu i niwelowaniu przykrych objawów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że choroba maa charakter nawrotowy.

Inne choroby często występujące latem

Latem często dochodzi również do wystąpienia stanów zapalnych gardła i migdałków (angina), pęcherza czy ucha środkowego. Pojawiają się też zatrucia pokarmowe. Jak chronić się przywołanymi dolegliwościami? Przede wszystkim warto przestrzegać zasad higieny i unikać nagłych zmian temperatur.

