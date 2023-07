Masz wysokie ciśnienie krwi? Zbadaj tarczycę, bo to może być powód

Tarczyca to niewielki narząd, który jest położony u podstawy szyi. Produkuje dwa hormony, które pełnią ważną funkcję w organizmie: trijodotyroninę (T3) i tyroksynę (T4). Do najczęstszych chorób tarczycy należą te, które są związane z nieprawidłową produkcją hormonów przez ten narząd. Należy do nich nadczynność tarczycy oraz niedoczynność tarczycy. Może o nich świadczyć jedno z dość częstych schorzeń, a mianowicie wysokie ciśnienie krwi. W takiej sytuacji należy jednak najpierw przede wszystkim zapoznać się z nowymi normami ciśnienia tętniczego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest ono nieodpowiednie.

Wysokie ciśnienie krwi jako objaw chorej tarczycy

Zaburzenia pracy tarczycy należą do najczęstszych zaburzeń w endokrynologii. Mogą powodować wiele problemów zdrowotnych. Sygnałem, by zbadać tarczycę, może być między innymi wysokie ciśnienie krwi, spowodowane niedoczynnością tarczycy. Choroba ta polega na niedostatecznej produkcji hormonów przez tarczycę. Wzrost ciśnienia tętniczego może także powodować nadczynność tarczycy, która z kolei polega na nadmiernej produkcji hormonów.

Pacjenci mogą doświadczać objawu chorej tarczycy w postaci wysokiego ciśnienia, nie zdając sobie sprawy, że ten problem jest spowodowany właśnie nieprawidłowym funkcjonowaniem tego narządu. Wysokiemu ciśnieniu może też towarzyszyć uczucie kołatania serca, a także nieregularnego bicia. Skala oraz siła objawów zazwyczaj odzwierciedla to, w jakim stopniu praca tarczycy jest zaburzona.

Diagnoza przyczyny nieprawidłowego ciśnienia

Jedną z pierwszych manifestacji zaburzeń czynności tarczycy mogą być objawy kliniczne ze strony układu sercowo-naczyniowego. Z tego powodu diagnostyka kardiologiczna powinna być poszerzona o wykonanie badań funkcji tarczycy. Jest to badanie przesiewowe do oceny zaburzeń czynności tarczycy, czyli oznaczenie stężenia TSH w surowicy. Jeżeli wyniki będą nieprawidłowe – w takiej sytuacji zaleca się oznaczenie stężenia fT4 i fT3. Poza zbadaniem hormonów w diagnostyce chorób tarczycy wykonuje się również USG tarczycy, by stwierdzić ewentualną obecność guzków.

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego z kolei nie ogranicza się jedynie do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przy użyciu ciśnieniomierza. Wykonuje się również badania laboratoryjne, a przy rozszerzonej diagnostyce badania specjalistyczne, które mają na celu wykrycie, a także ustalenie lub wykluczenie wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego.

Nie można lekceważyć wysokiego ciśnienia krwi

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo częstą chorobą w naszej populacji. Występuje u około 32 procent osób, częściej chorują mężczyźni. Należy pamiętać, że wysokie ciśnienie może prowadzić do bardzo poważnych schorzeń, między innym:



zawału serca,

udaru mózgu,

niewydolności serca,

niebezpiecznych zmian w naczyniach krwionośnych i nerkach,

powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego.

Jakie jeszcze choroby mogą być przyczyną nadciśnienia?

Aż u 90 proc. osób z nadciśnieniem schorzenie to ma charakter samoistny. U pozostałej części (około 10 proc.) ma ono charakter wtórny – oznacza to, że jest spowodowane inną chorobą. Do chorób, które przyczyniają się do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi zalicza się także:



choroby nerek (między innymi zwężenie tętnicy nerkowej),

choroby nadnerczy (głównie guzy hormonalne),

inne zaburzenia hormonalne (między innymi guz przysadki mózgowej wytwarzający hormon),

choroby neurologiczne,

stan przedrzucawkowy.



Czynnikiem, który zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, jest również obturacyjny bezdech śródsenny, który obserwuje się głównie u chrapiących osób z otyłością.

