Uderzenia gorąca nie muszą świadczyć o menopauzie. Mogą być objawem poważnej choroby

Uderzenia gorąca mogą towarzyszyć nie tylko menopauzie, lecz wynikać z bardzo prozaicznych przyczyn, takich jak między innymi stres czy przyjmowanie określonych leków. Zdarza się jednak też, że są objawem poważnych chorób, takich jak na przykład nadciśnienie czy choroby sercowo-naczyniowe. Symptom ten może też świadczyć o zaburzeniach hormonalnych, na przykład nadczynności tarczycy.

Uderzenia gorąca a nadczynność tarczycy

Uderzenia gorąca mogą wynikać z zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy. Mogą wskazywać na nadczynność tarczycy, zwłaszcza gdy towarzyszą im następujące objawy:



bezsenność,

niepokój i rozdrażnienie,

wzmożona potliwość,

drżenie rąk,

kołatanie serca,

wypadanie włosów,

nieregularne miesiączki,

nadmierne pragnienie,

spadek wagi.

Zakres objawów może się jednak od siebie różnić – jest to kwestia indywidualna, nie każdy symptom musi wystąpić u danej osoby. U niektórych objawy mogą być też bardziej nasilone, a u innych pojawiać się z mniejszą intensywnością. Podczas tej choroby tarczyca produkuje za dużo hormonu w stosunku do potrzeb organizmu. Nadczynność tarczycy jest jedną z najczęściej występujących chorób endokrynologicznych w naszym kraju. Dotyczy ok. 1–2 procent dorosłych osób w Polsce. Chorują na nią najczęściej kobiety w wieku 20-40 lat.

Co zrobić, gdy wystąpią objawy nadczynności tarczycy?

W przypadku zaobserwowania u siebie uderzeń gorąca oraz innych objawów nadczynności tarczycy należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Przeprowadzi on badanie lekarskie i zbierze szczegółowy wywiad, a następnie zdecyduje, czy konieczne jest oznaczenie stężenia hormonu TSH w surowicy, żeby potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Jest to badanie, które wykonuje się z próbki krwi. Przy typowym dla nadczynności tarczycy nadmiarze hormonów tarczycowych we krwi stężenie TSH maleje. Jeśli wynik będzie nieprawidłowy – konieczne będzie również określenie pomiaru stężenia wolnych hormonów tarczycy (FT4 i/lub FT3). Przy nadczynności tarczycy obniżonemu stężeniu TSH towarzyszy podwyższone stężenie FT4 i/lub FT3 w surowicy.

W przypadku rozpoznania problemów z tarczycą istotne jest ustalenie ich przyczyny – ma to znaczenie przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia.

Uderzenia gorąca spowodowane innymi chorobami

Uderzenia gorąca mogą wynikać również z innych schorzeń, między innymi:



nerwicy,

andropauzy,

chorób serca (na przykład arytmii serca),

gruźlicy,

zaburzeń neurologicznych (na przykład stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona),

niektórych typy nowotworów.

Inne przyczyny uderzeń gorąca

Uderzenia gorąca mogą być spowodowane nadwagą i otyłością, ale również wynikać z nadmiernego stresu lub zmian hormonalnych w okresie ciąży. Do przyczyn gwałtownego rozgrzewania się organizmu, czego konsekwencją są uderzenia gorąca, zalicza się także pikantne jedzenie. Dzieje się tak pod wpływem związków chemicznym w nim zawartych. Przyprawy, które powodują uderzenia gorąca, to między innymi:



gałka muszkatołowa,

goździki,

kardamon,

kurkuma,

imbir,

cynamon,

chili,

curry,

pieprz.

Nagłe uderzenia gorąca mogą być spowodowane również alkoholem, kofeiną i innymi używkami. Warto więc obserwować reakcje swojego ciała i ewentualnie wyeliminować konkretne produkty ze swojej diety.

