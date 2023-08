Zawroty głowy podczas upału to sygnał alarmowy. Ich lekceważenie może skończyć się tragedią

Fala upałów znowu zalała Polskę. Wysokie temperatury są dla nas niekomfortowe, utrudniają codzienne funkcjonowanie, ale mogą też stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a niekiedy nawet życia. Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje, że podczas takich gorących dni zwiększa się ryzyko wystąpienia udaru cieplnego. Może on pojawić się u każdego, jednak szczególnie narażone są osoby powyżej 65. roku życia, małe dzieci, a także osoby przewlekle chore. Ostrożność powinni zachować również ci, którzy pracują na zewnątrz lub uprawiają sport.

Zawroty głowy mogą świadczyć o udarze cieplnym

Gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie potrafi jej samodzielnie obniżyć – wtedy dochodzi do tego groźnego stanu. Jednym z objawów udaru cieplnego są zawroty głowy, którym może towarzyszyć też ból – podczas upalnych dni powinno być to dla nas „czerwoną flagą” i sygnałem, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego. Gdy na dworze panują wysokie temperatury – musimy być bardzo czujni i obserwować reakcje swojego ciała. Zawroty i ból głowy, wynikające z udaru cieplnego, mogą być także połączone z zaburzeniem widzenia, które jest kolejnym objawem tego stanu.

Jakie są inne objawy udaru cieplnego?

Udar cieplny to stan, gdy głęboka ciepłota ciała przekracza 40 stopni Celsjusza, dochodzi wtedy do zaburzenia regulacji cieplnej w organizmie, występują też zaburzenia funkcji układu nerwowego. Jest to reakcja organizmu, która pojawia się po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało. Do innych objawów udaru cieplnego zalicza się między innymi:



wysoką temperaturę ciała,

skurcze mięśni,

krótki oddech,

szybkie bicie serca,

zaburzenia świadomości,

nudności i wymioty,

utratę przytomności.

Co robić w takiej sytuacji?

Jeśli zauważycie, że u kogoś pojawiają się objawy udaru cieplnego – nie zwlekajcie z pierwszą pomocą. Koniecznie odprowadźcie (lub zanieście) taką osobę w chłodne i zacienione miejsce. Następnie postarajcie się obniżyć temperaturę jej ciała, na przykład za pomocą chłodnych okładów. Jeśli ma na sobie wierzchnie warstwy ubrania – zdejmijcie je z niej. Kolejnym krokiem powinno być napojenie poszkodowanego – pamiętajcie jednak, żeby podawać mu wodę w małych porcjach. Po kilku chwilach oceńcie stan takiej osoby (jej oddech i przytomność) – jeżeli nie będzie on ulegał poprawie, wezwijcie pomoc medyczną.

Jak chronić organizm przed upałem?

Gdy na dworze panują wysokie temperatury – powinniśmy się o siebie odpowiednio zatroszczyć. W jaki sposób? Ważne jest, żeby ograniczyć czas przebywania w pełnym słońcu i gorącym miejscu – to właśnie jest głównym czynnikiem, który powoduje udar cieplny. Istotne jest również, żeby pić odpowiednią ilość wody i nie dopuścić do odwodnienia organizmu (podczas upałów dorosła osoba powinna wypijać nawet do 3,5 l płynów w ciągu dnia). Unikajcie też nadmiernego wysiłku podczas upalnych dni, ponieważ aktywność fizyczna może prowadzić wtedy do odwodnienia i utraty elektrolitów. Odstawcie również alkohol, który ma działanie odwadniające. Należy też pamiętać, by nosić nakrycie głowy i korzystać z kremów z filtrem. Ulgę w upały przyniesie zakładanie jasnej, lekkie i przewiewnej odzieży. Sprawdźcie również, jakie są nieoczywiste sposoby na ochłodzenie organizmu.

