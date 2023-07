Nieoczywiste sposoby na ochłodzenie organizmu podczas upału. Mało osób o nich wie

Picie wody, przebywanie w pomieszczeniach z klimatyzacją – to tylko jedne ze sposobów ochłody podczas gorących dni. Co jeszcze możemy zrobić, żeby poczuć ulgę, gdy do Polski dotrą afrykańskie upały? To może was zaskoczyć!

Do Polski znowu nadchodzi fala upałów. O tym, żeby nie przebywać na słońcu w samo południe, pić dużo wody, unikać alkoholu i starać się utrzymać chłód w mieszkaniu słyszał chyba każdy z nas. Są to szalenie ważne zasady, których należy przestrzegać, jednak czy istnieją jeszcze inne sposoby, dzięki którym poczujemy ukojenie podczas upalnego dnia? Okazuje się, że tak i z pewnością wiele osób będzie nimi bardzo zaskoczonych. Nietypowe sposoby na upały Wysokie temperatury w lecie już chyba nikogo nie zaskakują. Nie zmienia to jednak faktu, że co roku są tak samo męczące dla naszego organizmu. Dokuczliwe upały skutecznie utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków, nawet tych najprostszych i najbardziej podstawowych. W takiej sytuacji naturalne jest, że szukamy sposobów, by upalny czas nie był dla nas aż tak uciążliwy. Niektóre z nich są bardzo nieoczywiste. Oto kilka takich propozycji:

Jedzenie pikantnych potraw – choć brzmi to dość zaskakująco, to w rzeczywistości takie potrawy zawieają substancje, które działają drażniąco na nasz organizm, sprawiając, że bardziej się pocimy. W ten sposób z kolei nasz organizm lepiej się chłodzi. Nie należy jednak przesadzać ze spożywaniem takich produktów, dbając o ich umiarkowaną ilość – w przeciwnym razie możemy poczuć się jeszcze gorzej.

Koniecznie sprawdźcie też, jak szybko zasnąć podczas upałów. Zapoznajcie się również z innymi sposobami na ochłodę organizmu w gorące dni. O czym pamiętać podczas upalnych dni? Podczas upałów bardzo wzrasta ryzyko udaru cieplnego oraz przegrzania organizmu (hipertermia). Uważać powinny zwłaszcza osoby starsze, chore i dzieci. Dlatego w takie dni należy zachować szczególne środki ostrożności. Co robić, gdy panują wysokie temperatury?

Pijcie więcej wody niż zwykle – róbcie to, nawet jeśli nie jesteście spragnieni (nie powinniście również czekać aż do tego momentu, gdy organizm będzie domagał się wody).

Pamiętajcie o nakryciu głowy – warto, by było ono takie, które osłoni również oczy przed promieniami słonecznymi.

Jedzcie dużo owoców i warzyw – w ten sposób również dostarczycie organizmowi wody, która w tym czasie jest szczególnie ważna.

Nie wychodźcie na zewnątrz w najgorętszej porze dnia – godziny, kiedy należy unikać słońca to 10-17.

Unikajcie wysiłku fizycznego, gdy jest zbyt gorąco – osoby, które aktywnie spędzają czas na powietrzu, gdy panuje szczyt gorąca, są narażone na przegrzanie.

