Nadmiernie pocisz się w upały? Dowiedz się, jak zachować świeżość

To naturalne, że w upały pocimy się znacznie bardziej niż zazwyczaj. Choć bywa to w niektórych sytuacjach krępujące, to jak wskazują lekarze, pocenie się to naturalny sposób na obniżenie temperatury ciała. Dowiedz się, co zrobić, żeby czuć się świeżo w letnie dni.

Lekarze przestrzegają, żeby nie blokować wydzielania potu za pomocą chemicznych substancji czy dezodorantów. Pot jest nam potrzebny, żeby w naturalny sposób schłodzić ciało i utrzymać prawidłową temperaturę. Na powierzchni skóry człowieka występuje około 3-4 milionów gruczołów potowych. Każdego dnia wydzielają ok. 500-800 ml potu. Pot pojawia się najczęściej w wybranych okolicach ciała, obejmuje dłonie, stopy i pachy oraz twarz (głównie okolice czoła i górnej wargi). Pocenie się ma za zadanie nie tylko schłodzić organizm, ale jest istotne w procesie detoksykacji organizmu, czyli oczyszczania organizmu z toksyn. Przyczynia się również do utrzymania równowagi organizmu. Pobudza układ krążenia i układ limfatyczny. Wzmożoną potliwość powoduje też jedzenie niektórych potraw Wpływ na ilość wydzielanego potu ma nie tylko wysoka temperatura, ale też dieta. Pocimy się przede wszystkim po zjedzeniu gorących potraw, a także ciepłych napojów, które podnoszą temperaturę organizmu. Schładzanie się jest więc naturalną reakcją obronną. Jeśli więc nie chcesz się pocić, ogranicz w upały nie tylko spożywanie gorących potraw, ale również: pikantnych dań zawierających ostre przypraw typu: pieprz, papryka, imbir, kurkuma, gorczyca oraz picie kawy, mocnej herbaty oraz alkoholu. W jadłospisie na upalne dni powinny znaleźć się natomiast owoce i warzywa oraz inne produkty bogate w błonnik. Dobrze w tych dniach pić naturalne napary np. z mięty, szałwii, melisy czy pokrzywy. Zalecane jest też picie ok. 3 litrów wody dziennie. Może być to woda z cytryną lub niewielką ilością soli. Co zrobić, żeby czuć się świeżo w upał? Noś w upał ubranie z naturalnych tkanin, żeby skóra mogła oddychać. Zakładaj obuwie z odkrytymi palcami i piętami, żeby stopy miały odpowiednią wentylację. Odświeżaj ciało, biorąc chłodny prysznic, a jeśli nie masz możliwości, przecieraj je wilgotnymi chusteczkami. Jeśli czujesz, że twoje ciało jest nadmiernie rozgrzane, zmocz w zimnej wodzie chusteczkę i przetrzyj nią zgięcia rąk w łokciach, szyję i okolice obojczyków. Obniżając w tych miejscach temperaturę, szybko poczujesz ulgę, gdyż przebiegają tam duże naczynia krwionośne. Twarz i dekolt można też spryskiwać wodą termalną w spreju, która nie tylko chłodzi i orzeźwia, ale też dostarcza skórze cennych minerałów.

Czytaj też:

Unikaj gorących pomieszczeń! Udar cieplny grozi ci nie tylko na słońcuCzytaj też:

Kto powinien obawiać się wysokich temperatur w upały – wskazuje dr Michał Sutkowski