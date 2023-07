Unikaj gorących pomieszczeń! Udar cieplny grozi ci nie tylko na słońcu

Udar cieplny nazywany jest też udarem słonecznym, udarem termicznym, albo hipertermią. Jak wskazuje ekspert, stanowi on zagrożenie dla życia i dlatego nie powinno się lekceważyć upałów: nie przebywać w pełnym słońcu ani w przegrzanych pomieszczeniach. Zalecenia dotyczą nie tylko seniorów, dzieci i chorych, ale również osób w sile wieku. Dr Michał Sutkowski mówi:

Nadmiar ciepła gromadzi się w organizmie człowieka i nie ma ujścia, zdarzyć się może nie tylko, gdy przebywamy na słońcu. Wysokie temperatury są niebezpieczne również dla osób, które pracują w przegrzanych pomieszczeniach, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Zdarzają się w czasie upałów np. operatorom koparki, rolnikom pracującym w kabinach ciągnika, górnikom pracującym kopalni. Są również przypadki wystąpienia udaru u osób uprawiających sport.

Nie należy również przebywać w samochodach bez klimatyzacji w upał i zostawiać tam dzieci, czy kogokolwiek innego nawet na krótki okres czasu, co nadal się zdarza.

Objawy udaru cieplnego

Objawy udaru cieplnego mogą być różne i wykazywać różny stopień nasilenia, w zależności od stopnia nagrzania lub nasłonecznienia. Zdarza się, że udar cieplny następuje bardzo szybko, wtedy dochodzi do uszkodzenia mózgu, zatrzymania oddychania, co prowadzi do zgonu. W łagodniejszych przypadkach do charakterystycznych objawów należą:

bóle i zawroty głowy, splątanie i chwiejny chód, gorączka, dreszcze, przyspieszenie tętna, suchość skóry, zwiotczenie mięśni, niepokój, nudności, wymioty, oparzenia na skórze.

Jak pomóc osobom, które doznały udaru cieplnego?

„Przede wszystkim nie przechodźmy obojętnie obok osób, które zasłabną. Trzeba pamiętać, że przyczyną złego samopoczucia może być nie tylko alkohol, jak sobie często tłumaczymy, ale udar cieplny lub inna choroba” – mówi dr Michał Sutkowski.

Ekspert wskazuje, żeby osobę, która poczuła się źle na skutek przebywania na słońcu lub w zbyt gorącym pomieszczeniu należy odprowadzić do chłodnego, przewiewnego miejsca. Jeśli straciła przytomność, należy przenieść ją w takie miejsce. Przytomnym pacjentom zaleca się podanie płynów do picia (często, w małych porcjach), najlepiej wodę z niewielką ilością soli lub chłodną kawę, czy herbatę. Trzeba też bezwzględnie wezwać pomoc medyczną. W przypadku zatrzymania krążenia należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzić aż do przyjazdu ratowników medycznych.

Czytaj też:

Jak prawidłowo nawadniać organizm? Sprawdź, czy robisz to dobrzeCzytaj też:

Jak używać klimatyzacji w domu, by nie ucierpiało zdrowie? Porady