Problemy z koncentracją mogą być objawem poważnej choroby tętnic. Jak ją rozpoznać?

Problemy z koncentracją to dość częsta przypadłość. Jeżeli trudności ze skupieniem uwagi zdarzają się sporadycznie, nie ma powodu do obaw. Ale powtarzających się kłopotów z funkcjonowaniem poznawczym w żadnym razie nie należy bagatelizować. Mogą one bowiem świadczyć o poważnych schorzeniach. Mowa tu nie tylko o demencji czy chorobie Alzheimera. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że problemy z koncentracją bywają również objawem miażdżycy.

Problemy z koncentracją a miażdżyca

Dlaczego problemy z koncentracją towarzyszą miażdżycy? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę na etiologię choroby. Jej bezpośrednią przyczyną jest odkładanie się lipidów w ścianach naczyń krwionośnych, co prowadzi do powstawania tak zwanych blaszek miażdżycowych. To złogi, które kształtem przypominają cukierki z nadzieniem. Składają się z rdzenia (środka) oraz otoczki (pokrywy). Pierwszy z przywołanych elementów jest złożony z cząsteczek cholesterolu, drugi natomiast tworzą między innymi leukocyty i włókna kolagenowe. W miarę upływu czasu blaszki powiększają się i zamykają światło tętnic, a co za tym idzie znacznie utrudniają lub niekiedy wręcz uniemożliwiają swobodny przepływ krwi przez naczynia.

Należy pamiętać, że procesy miażdżycowe toczą się latami i mogą dotyczyć tętnic zlokalizowanych w różnych częściach organizmu, w tym również mózgu. Zaburzenia krążenia w układzie nerwowym skutkują kłopotami w funkcjonowaniu poznawczym, między innymi problemami z koncentracją i zapamiętywaniem bądź odtwarzaniem już przyswojonych informacji.

Inne objawy towarzyszące miażdżycy

Miażdżyca to choroba o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Może dawać wiele niespecyficznych objawów. Ich charakter zależy przede wszystkim od lokalizacji patologicznych zmian w naczyniach krwionośnych:

objawy przy zatkanych tętnicach mózgu – zaburzenia czucia, chodu, widzenia lub mowy, trudności z utrzymaniem równowagi, niedowłady, porażenie mięśni, uczucie drętwienia itp.,

objawy, gdy blaszki miażdżycowe występują w tętnicach kończyn – uczucie mrowienia i drętwienia w obrębie stóp lub dłoni, blada i chłodna skóra, chromanie przestankowe;

symptomy przy zakłóceniach przepływu krwi wewnątrz aorty – duszności, bóle brzucha i bóle w klatce piersiowej, zadyszka (nawet przy relatywnie niewielkim wysiłku fizycznym), utrata apetytu, biegunka, mdłości, wymioty.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przywołane wyżej oznaki mogą mieć różne nasilenie. Co więcej, w początkowym stadium rozwoju choroba często nie daje żadnych wyraźnych objawów. Procesy zapalne toczą się w naczyniach po cichu, a gdy zaczynamy zauważać pierwsze niepokojące sygnały, przepływ krwi w tętnicach jest już bardzo utrudniony. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka.

Co zrobić, by uniknąć miażdżycy?

W profilaktyce miażdżycy trzeba przede wszystkim wprowadzić do swojej codziennej rutyny zdrowe nawyki. Ograniczyć spożycie alkoholu, tłuszczów i wysoce przetworzonych potraw. Pozwoli to obniżyć poziom cholesterolu, a co za tym idzie pośrednio zmniejszyć ryzyko wystąpienia miażdżycy. Bardzo ważne jest również to, by unikać siedzącego trybu życia i więcej się ruszać. Aktywność fizyczna minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia nie tylko chorób układu krążenia, ale również cukrzycy, otyłości i schorzeń o podłożu nowotworowym.

