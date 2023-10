Te objawy mogą świadczyć o nadmiarze testosteronu. Problem dotyczy wielu kobiet

Choć testosteron to przede wszystkim męski hormon płciowy, występuje on też u kobiet. Zły jest zarówno jego zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom. Wysoki poziom testosteronu może dotyczyć nawet 10 proc. kobiet w Polsce, głównie tych w wieku rozrodczym. Niekiedy problem pojawia się również w okresie menopauzy. Zobacz, jakie badania wykonać, by sprawdzić stężenie tego hormonu w organizmie. Zwróć również uwagę na symptomy, które mu towarzyszą.

Jakie objawy daje wysoki testosteron u kobiet?

Najbardziej charakterystycznym objawem kojarzonym z wysokim poziomem testosteronu u kobiet jest nadmierne owłosienie występujące w miejscach typowych dla męskiego zarostu (hirsutyzm), na przykład na twarzy, klatce piersiowej czy pośladkach. Włoski zwykle są czarne, sztywne i bardzo dobrze widoczne, przez co budzą duże skrępowanie i zmuszają do częstej depilacji ciała. Ich usunięcie pozwala pozbyć się problemu na chwilę. Po jakimś czasie odwłosienie znów się pojawia. Nierzadko jest go nawet więcej niż przed zabiegiem. Jak jeszcze może objawiać się wysoki nadmiar testosteronu u kobiet. Warto zwrócić szczególną uwagę na symptomy, takie jak:

zaburzenia cyklu menstruacyjnego (np. nieregularne miesiączki),

kłopoty z zajściem w ciążę,

pogorszenie kondycji skóry (trądzik),

obniżony tembr głosu,

wahania nastrojów (irytacja, agresja, nagłe wybuchy złości lub płaczu),

wzmożona ochota na słodycze,

nadmiernie wypadające i szybko przetłuszczające się włosy,

przebarwienia pod pachami (skóra w niektórych miejscach jest ciemniejsza i grubsza),

tłusta cera,

zwiększony apetyt,

przybieranie na wadze (nadmiar tkanki tłuszczowej pojawia się w okolicach brzucha),

zmiany na jajnikach,

stłuszczenie wątroby.

Należy podkreślić, że wysoki poziom testosteronu może dawać różne objawy. Nie u każdej kobiety wystąpi ten sam „zestaw” symptomów. Nie u wszystkich pojawi się na przykład nadmierne owłosienie czy trądzik. Warto jednak zachować czujność i zgłosić się do lekarza, gdy zauważymy nawet subtelne, niepokojące zmiany.

Wysoki poziom testosteronu u kobiet – leczenie

Leczenie zależy od przyczyny nierównowagi hormonalnej i wysokiego poziomu testosteronu. Zaburzenia hormonalne mogą towarzyszyć zespołowi policystycznych jajników, chorobie nowotworowej rozwijającej się w obrębie żeńskich narządów rozrodczych czy patologicznym zmianom nadnerczy (przerost, guz). Potrzeba szeroko zakrojonej diagnostyki, by określić podłoże problemu i podjąć odpowiednie działania.

Badanie poziomu testosteronu u kobiet

Badanie poziomu testosteronu polega na pobraniu krwi. Najlepiej wykonywać je w godzinach porannych, na czczo między 4 a 10 dniem cyklu menstruacyjnego. Przed wykonaniem badania należy powstrzymać się od wysiłku fizycznego (może on bowiem zafałszować wyniki badania).

Badanie poziomu testosteronu zleca endokrynolog. By umówić się na wizytę u tego specjalisty przyjmującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Można też umówić się na prywatną konsultację u endokrynologa. Jej koszt sięga zwykle kilkudziesięciu lub kilkuset złotych (w zależności od miasta). Jeśli badanie poziomu testosteronu odbywa się na NFZ, to jest bezpłatne. W przeciwnym razie pacjentka musi zapłacić kilkadziesiąt złotych (cenę ustala dana placówka medyczna).

