Inwazja COVID-19 po listopadowym weekendzie. Są przypadki śmiertelne

Po analizie dzisiejszego rządowego raportu widać, że COVID-19 znów jest w natarciu. Od poniedziałku liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła o 1,5 tysiąca (wczoraj było 51 zakażeń, dziś 1642).

Ile osób jest zakażonych koronawirusem w Polsce?

Wygląda na to, że po listopadowym długim weekendzie na początku tygodnia wielu pacjentów zgłosiło się do lekarza z objawami przeziębienia. Wykonano 4 021 testów, z czego 1559 zleciły POZ-y. O ile jeszcze wczoraj w wielu województwach nie było żadnego przypadku COVID-19, aktualna mapa zachorowań pokazuje, że wirus zajął całą Polskę. Najwięcej zachorowań odnotowano w woj. mazowieckim (231), podlaskim (138), wielkopolskim (136), kujawsko-pomorskim (130) i lubelskim (129). Po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiły się przypadki śmiertelne. Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, a dwie kolejne również z powodu chorób współistniejących.

Ile jest zachorowań na grypę i RSV w Polsce?

Sezon jesienny trwa w najlepsze, a wraz z nim wzrasta liczba przeziębień. Trudno dokładnie stwierdzić, jak wiele osób zaraziło się grypą. W lipcu zmieniono sposób zbierania danych. Placówki medyczne nie mają obowiązku składania do Sanepidu tygodniowych i dziennych meldunków o zachorowaniach na grypę. A to na ich podstawie na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego publikowano aktualne meldunki. Wciąż jednak publikowane są specjalne raporty, w których znajdziemy informację o zachorowaniach na choroby zakaźne. Z ostatniej analizy wynika, że od początku roku do końca października w Polsce potwierdzono 10 872 przypadki grypy, w analogicznym okresie w ubiegłym roku było to 2616 przypadków (poprzednie statystyki mówiły nawet o milionowych zachorowaniach na grypę i infekcje grypopodobne). Choruje też więcej dzieci – od początku roku na grypę zachorowało 5577 dzieci do lat 14, w ubiegłym roku – 1946.

Od początku roku wirusem RSV zaraziły się 1832 osoby, w tym 918 dzieci do lat 2. O ile wirus RSV jest szczególnie niebezpieczny dla maluchów, grypa stanowi poważny problem dla seniorów. Co roku z powodu jej powikłań umiera przeszło 6 tysięcy osób po 65. roku życia.

