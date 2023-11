Ciągle jest ci zimno? Nie zwiększaj ogrzewania, tylko idź do lekarza. To może być objaw choroby

To, że czasami jest nam zimno, jest całkowicie normalne. Niepokojąca powinna być jednak sytuacja, gdy takie przenikliwe zimno odczuwamy przez cały czas, mimo że innym osobom jest wtedy ciepło, a nasze odczucia nie są uzasadnione czynnikami zewnętrznymi. Taki stan może świadczyć o różnych chorobach. Sprawdźcie też, co może być przyczyną tego, że wasze stopy są wieczorem zimne, jeśli borykacie się z takim problemem.

Ciągłe uczucie zimna jako objaw anemii

Niedokrwistość, czyli anemia, polega na zmniejszeniu stężenia hemoglobiny w organizmie. Może mieć związek między innymi ze stosowaniem diety ubogiej w składniki odżywcze, ale w ten sposób mogą dawać o sobie znać też poważne schorzenia.

Uczucie zimna może pojawiać się u osób z anemią w wyniku zbyt niskiej liczby czerwonych krwinek, które są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu do poszczególnych części naszego organizmu. Prowadzi to do zmniejszenia temperatury ciała (najczęściej w obszarach o znacznej odległości od serca, szczególnie na dłoniach, stopach). Anemia może więc powodować uczucie zimna, mimo tego, że temperatura otoczenia jest normalna.

Jakie są inne objawy anemii?

Poza odczuwaniem zimna w sytuacjach, gdy nie powinno nam to doskwierać, do objawów anemii zaliczamy również:



uczucie zmęczenia,

nienaturalną senność,

bladość skóry (a także błon śluzowych),

duszności,

zawroty i bóle głowy,

mroczki przed oczami,

osłabienie i łatwą męczliwość,

kołatanie serca.

W zależności od tego, jaka jest przyczyna niedokrwistości, mogą pojawić się także inne objawy. Wraz z postępowaniem anemii może wystąpić również:



samoczynne powstawanie siniaków oraz krwiaków,

zaburzenia oddawania moczu,

zaburzenia smaku,

zajady w kącikach ust,

nadmierne wypadanie włosów,

ból i pieczenie języka.

Jeśli dana osoba ma powyższe objawy – powinna skonsultować się z lekarzem. Nie należy przyjmować suplementów lub leków „na własną rękę”. Nieleczona lub nieprawidłowo leczona anemia może prowadzić do poważnych powikłań. Podstawowym badaniem w diagnostyce niedokrwistości jest morfologia krwi (jeśli stężenie hemoglobiny jest zmniejszone – oznacza to niedokrwistość).

Dlaczego odczuwamy ciągłe zimno? Inne powody

Uczucie zimna może mieć również wiele innych przyczyn, nie tylko związanych z anemią. Ważne jest, by skonsultować się wtedy z lekarzem, aby zdiagnozować przyczynę i rozpocząć odpowiednie leczenie. Inne choroby powodujące uczucie zimna to między innymi:



niedoczynność tarczycy,

kłopoty z krążeniem,

niedowaga,

choroba z Lyme,

nerwica,

depresja,

cukrzyca,

odwodnienie.

Taki stan może być również spowodowany nadużywaniem alkoholu lub kofeiny oraz zbyt małą ilością tkanki tłuszczowej (organizmowi brakuje wtedy warstwy izolacyjnej).

