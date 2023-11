Nieoczywiste objawy alergii na egzotyczny owoc. Na liście wymioty i obrzęk penisa

Owoc kaki jest w Polsce coraz popularniejszy. Jest ceniony za swój słodki, przyjemny smak, ale też właściwości odżywcze (kaki ma właściwości m.in. antyoksydacyjne, przeciwzapalne i wzmacniające odporność). Jednak kaki – inaczej persymona lub sharon – może także wywołać alergię.

74-latka z alergią na kaki

Nietypowy przypadek alergii na kaki opisali naukowcy w czasopiśmie „Alergia, astma, immunologia”. Dotyczy on 74-letniej pacjentki, która pierwszy raz w życiu zjadła kaki. Pierwszego dnia zjadła połowę owocu, kolejnego drugą połowę i wówczas na jej ciele wystąpiła pokrzywka, pojawił się także obrzęk powiek.

„Następnie u chorej wystąpiły nudności, wymioty i biegunka. Objawy wystąpiły 10 minut po zażyciu drugiej połowy owocu kaki. Pierwszą połowę pacjentka spożyła dzień wcześniej bez żadnych skutków ubocznych. Pacjentka do tej pory nie leczyła się z powodu chorób alergicznych, a wywiad rodzinny był ujemny. Objawy ustąpiły po dożylnym podaniu sterydów i leków przeciwhistaminowych” – czytamy w artykule.

Jak podkreślają jego autorzy, przez to, że coraz więcej owoców egzotycznych trafia na nasze stoły, co roku wzrasta ilość alergenów owoców wywołujących objawy typowe dla chorób atopowych. I jak dodają, alergia na owoce egzotyczne może pojawić się nawet u osób w wieku starszym.

Jakie są objawy alergii na kaki?

Autorzy artykułu opisującego przypadek starszej pacjentki wymieniają także objawy, które mogą pojawić się u osób z alergią na kaki. To obok najczęściej występujących pokrzywki i świądu także objawy ze strony dróg oddechowych, takie jak alergiczny nieżyt nosa, duszność, napady astmy. Inne objawy to alergiczne zapalenie spojówek, nudności i wymioty, bóle brzucha, obrzęk penisa. Uczulenie na kaki może manifestować się także wzdęciami i uczuciem dyskomfortu w jamie brzusznej (to jednak może być także reakcją na nietolerancję fruktozy).

