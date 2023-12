Spanie z psem to korzyści i zagrożenia. Czy pupil w łóżko służy zdrowiu?

Spanie z psem to temat, który potrafi uruchomić lawinę komentarzy w Internecie oraz skutecznie popsuć relacje pomiędzy członkami rodziny. Co ciekawe, wśród przeciwników zapraszania psa do sypialni nie znajdują się jedynie osoby, które uważają, że miejsce czworonoga jest na zewnątrz budynku np. w kojcu, ale także miłośnicy psów, wytyczający niewidzialną granicę przed drzwiami do sypialni lub łóżkiem, której pies nie ma prawa przekroczyć.

Sporu dotyczącego korzyści i zagrożeń związanych ze spaniem z psem nie udało się zażegnać nawet naukowcom, którzy również mają podzielone zdania na ten temat i starają się dowieść swoich racji.

Spanie z psem stało się kością niezgody nie tylko pomiędzy opiekunami psów, którzy czasami za bardzo uczłowieczają swoich czworonożnych przyjaciół i osobami, które nie traktują psów, jak pełnoprawnych członków rodziny, ale także specjalistów m.in. z dziedziny psychologii, bakteriologii oraz chorób pasożytniczych.

Spanie z psem – czy to dobry pomysł?

Zanim kupisz lub adoptujesz psa, mówisz: „pies ma spać na swoim posłaniu”, a jak w domu pojawi się piszczący szczeniak lub zdezorientowany pies dorosły, którego adoptowałeś ze schroniska, całkowicie zmieniasz zdanie i zaczynasz dzielić łóżko z czworonożnym przyjacielem. W wielu przypadkach tak to właśnie wygląda, a wspólne spanie z psem, choć wcześniej nie było brane pod uwagę, staje się codziennym rytuałem.

Wyniki niektórych badań dowodzą, że spanie z psem zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa zarówno człowiekowi, jak i czworonogowi oraz pozwala wzmocnić łączącą psa i jego opiekuna więź. Kobiety, które brały udział w badaniu prowadzonym przez naukowców z Canisius College Buffalo, twierdziły, że odczuwają większy komfort snu z psem niż ze swoim partnerem. Oczywiście, komfort spania jest kwestią indywidualną, dlatego wyniki dotyczącego go badania, powinny być traktowane z przymrużeniem oka.

Wyniki innego badania potwierdziły pozytywny wpływ wspólnego snu z psem na kondycję psychiczną i poziom stresu u psów oraz ich opiekunów. Zdaniem niektórych naukowców spanie z psem poprawia nastrój, pomaga redukować nadmierne napięcie nerwowe oraz stany lękowe, a także wpływa na jakość snu, która przekłada się na efektywność nocnej regeneracji.

Właściciele psów twierdzą, że śpiąc ze zwierzakiem w swoim łóżku, przesypiają bez problemu całą noc i rankiem odczuwają lepsze samopoczucie. Zauważono również, że ciągła obecność psa w łóżku w pozytywny sposób wpływa na zdolność koncentracji uwagi. Z jednej strony – spanie ze swoim czworonożnym przyjacielem może przynieść wiele korzyści, np. zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ale trzeba pamiętać, że dzielenie łóżka z psem może również wiązać się z pewnymi zagrożeniami.

Spanie z psem – co o pupilu w łóżku sądzą psi behawioryści?

Wspólny sen psa i jego opiekuna lub opiekunów, bo często zdarza się, że łóżko z psem dzielą także osoby w związkach, może przynieść wiele korzyści. Behawioryści obalili mit na temat negatywnego wpływu spania z psem na jego psychikę oraz charakter – niegdyś sądzono, że psy, które śpią w łóżku oraz np. mogą korzystać z kanapy lub fotela, zaczynają dominować nad swoim właścicielem.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku ras psów ze skłonnością do dominacji, a także psów z zaburzeniami behawioralnymi, które obsesyjnie bronią swoich zasobów, od pierwszych chwil wspólnego życia niezbędne jest stawianie nieprzekraczalnych granic oraz odpowiednie szkolenie psa, bo pies z charakterem, może zawłaszczyć dla siebie łóżko, reagując warczeniem lub w inny sposób manifestując swoje niezadowolenie, gdy np. jego opiekun będzie zmieniał pozycję w czasie snu. Co ważne, dotyczy to nie tylko spania z dużym psem, ale także z psami małych ras, które często są bardziej dominujące i uparte niż psy dużych ras.

Zanim pozwolimy psu na spanie w naszym łóżku, warto wziąć pod uwagę fakt, że spanie z psem może zagrażać naszemu zdrowiu oraz zdrowiu zwierzaka. Przy małym psie wspólne spanie może zakończyć się np. przygnieceniem miniaturowego czworonoga, a nawet nieumyślne zrobienie psu krzywdy może zakończyć się ugryzieniem.

W przypadku dużego psa powinniśmy wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca każdemu z użytkowników łóżka, bo ważący kilkadziesiąt kilogramów zwierzak, może okazać się trudnym przeciwnikiem w walce o kołdrę i centymetry cennej przestrzeni do snu oraz zareagować agresją, gdy np. zostanie nagle wybudzony z głębokiego snu.

Należy pamiętać, że psy bywają zazdrosne o swoich opiekunów oraz starają się chronić swojego człowieka przed zagrożeniami, co również może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Przykładowo: gdy do ludzko-psiej rodzinny dołączy partner lub partnerka opiekuna psa, to może on zacząć nieodpowiednio się zachowywać np. w sytuacjach intymnych, „broniąc” swojego właściciela.

Nie każdy pies czuje się komfortowo, śpiąc w łóżku. Niektóre zwierzaki same wybierają własne legowisko jako miejsce do snu i relaksu. Zdarzają się także psy, które, choć chętnie wskakują pod kołdrę, potrzebują również własnego posłania w miejscu, w którym mogą odpocząć od nadmiaru bodźców oraz obserwować otoczenie.

Psy uwielbiają spać ze opiekunami, ale czy to jest zdrowe dla człowieka?

Śpiąc w jednym łóżku z psem, trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które mają wpływ na stan naszego zdrowia oraz zdrowie zwierzęcia. Po pierwsze i najważniejsze – właściwa pielęgnacja i opieka weterynaryjna, która jest niezbędna, aby pies zachował dobre zdrowie. Psa, niezależnie od tego, czy śpi z nami w jednym łóżku, trzeba szczepić i regularnie odrobaczać oraz chronić przed pasożytami zewnętrznymi, które może przenieść do naszego łóżka (pchły, kleszcze).

Poważnym problemem podczas spania z psem może być zachowanie higieny snu. Sierść zwierzaka, a także złuszczający się naskórek i wydzieliny mogą przyczynić się do rozwoju chorób m.in. alergii wziewnej i alergii kontaktowej.

Czy dzieci powinny spać z psem?

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny pozostawać same z psem nie tylko w trakcie snu, ale także w ciągu dnia. Stały nadzór nad zachowaniem dziecka i psa pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji np. ataku agresji, gdy dziecko przypadkowo zrobi psu krzywdę. Od najmłodszych lat trzeba uczyć dziecko, w jaki sposób ma zachowywać się w obecności psa – pies to nie zabawka – nawet wierny i pokojowo nastawiony czworonóg może zostać sprowokowany do agresywnego zachowania.

Co więcej, przeciwnicy spania dzieci z psem zauważają, że pupil może np. przygnieść podczas snu niemowlę lub małe dziecko, narażając jego zdrowie i życie na zagrożenie. Warto wziąć to pod uwagę, obserwując, jak niemowlę lub małe dziecko zasypia przy czworonożnym przyjacielu i nie pozostawiać swojego pupila w pokoju dziecka bez nadzoru.

Podsumowując, zalety spania z psem to m.in. większe poczucie bezpieczeństwa, wzmacnianie wzajemnych więzi, poprawa jakości snu, redukcja stresu oraz uczucia lęku i uczucia niepokoju. Do wad spania z psem możemy zaliczyć potencjalne ryzyko rozwoju alergii, sierść w łóżku, która sprzyja rozwojowi roztoczy, zaburzenia snu (duży pies może np. głośno chrapać, wybudzając nas w nocy), potencjalne ryzyko niewłaściwego zachowania psa, gdy przypadkowo zrobimy mu krzywdę, a także, gdy poczuje się panem i władcą naszego łóżka i zechce dyktować warunki oraz egzekwować ich przestrzeganie np. warczeniem.

