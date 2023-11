Dokucza ci częsty ból głowy? Nawet nie domyślasz się, co może być powodem

Ból głowy może być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Pojawia się on z różnych powodów, czasami jest skutkiem niezdrowego trybu życia, ale może być też objawem poważnej choroby. Takiemu bólowi może towarzyszyć uczucie napięcia, ucisku lub pulsacji w różnych częściach głowy. Istnieje wiele metod łagodzenia bólu głowy, między innymi odpoczynek, picie wody, unikanie wyzwalaczy bólu. Warto jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli ból głowy staje się uciążliwy lub pojawia się zbyt często. Pozwoli to wykluczyć poważniejsze przyczyny lub podjąć odpowiednie leczenie.

Ból głowy może być spowodowany stresem

Jeśli przyczyną bólu głowy jest silny i przewlekły stres, mamy wtedy do czynienia z napięciowym bólem głowy. Ataki bólu głowy wywołane przez napięcie emocjonalne mogą trwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku dni. Taki napięciowy ból głowy występuje obustronnie i obejmuje całą głowę lub koncentruje się w okolicy skroni. Najczęściej ma on charakter uciskowy, a rzadziej rozpierający.

Napięciowy ból głowy (nazywany również naczynioruchowym bólem głowy lub nerwobólem głowy) nie jest chorobą. Jest to objaw występujący na skutek stresu. Wpływ może mieć także nadmiar kofeiny, głód oraz zmęczenie, co często idzie w parze właśnie ze stresem. Ten rodzaj ból głowy częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Pojawia się u osób, które żyją w przewlekłym stresie (zazwyczaj po 35. roku życia, jednak może wystąpić też wcześniej). Takie napięciowe bóle głowy mogą pojawiać się epizodycznie lub występować przewlekle. Jeśli nasilenie bólu głowy jest duże lub pojawia się zbyt często – należy zgłosić się do lekarza i wykonać niezbędne badania, dzięki którym będzie można wykluczyć, czy ból nie jest związany z nieprawidłowościami np. w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Koniecznie zapoznajcie się też ze sposobami na złagodzenie stresu.

Jakie mogą być inne przyczyny przewlekłego bólu głowy?

Ból głowy jest dolegliwością, która może występować u osób w każdym wieku. Może mieć on różne przyczyny, są nimi między innymi migrena, uraz głowy lub szyi, choroby naczyń wewnątrzczaszkowych, ale też choroby szyi, oczu, uszu, nosa, zatok przynosowych. Taki stan może być również spowodowany chorobami zębów, jamy ustnej oraz innych struktur twarzy lub czaszki. Często występuje on też w krwotocznym udarze mózgu (wtedy pacjent odczuwa też inne objawy, takie jak niedowłady czy porażenia). Powodem mogą być również:



choroby laryngologiczne,

pourazowe bóle głowy,

nadciśnienie tętnicze,

guz mózgu zlokalizowany w części potylicznej,

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

wstrząs mózgu,

tętniak mózgu,

krwawienie śródczaszkowe.

Ból głowy, który nie jest spowodowany chorobą

Czynnikami, które również mogą powodować ból głowy, są między innymi:



niewygodna pozycja, która powoduje napięcie mięśni,

odwodnienie,

silne zmęczenie,

głód,

brak snu,

niedobór magnezu,

nadużywanie alkoholu,

palenie papierosów lub przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

