Brzydki zapach z ust? Nieświeży oddech może być objawem raka

Powodów nieświeżego oddechu jest wiele. Choć nieprzyjemny zapach z ust może świadczyć o infekcjach górnych dróg oddechowych i chorobach (w tym o cukrzycy czy refluksie), często jest konsekwencją jedzenia czosnku, serów pleśniowych, a nawet picia kawy. Często wynika z niedokładnego szczotkowania zębów i języka. Nigdy nie wolno go bagatelizować, ponieważ czasem wskazuje na groźne nowotwory.

Czy można wyczuć, że ma się nowotwór?

Organizm, w którym rozwija się rak, długo może nie dawać żadnych symptomów. A czasem są tak mało wyraźne, że nie zwracamy na nie uwagi. Najczęściej z rakiem kojarzymy takie objawy, jak guzy, krew w stolcu, uporczywe dolegliwości bólowe, zmianę rytmu wypróżnień, dużą utratę wagi w krótkim czasie, uporczywy kaszel czy nagłe osłabienie. Raczej nie wiążemy nowotworu z zapachem z ust, a jednak jest to objawy, na który również powinniśmy zwracać uwagę. Mimo że na wczesnym etapie choroby nowotwór nie wydziela specyficznej woni, w bardziej zaawansowanych stadiach może się to zmienić. Powodem tego są poliaminy, czyli związki organiczne, które powstają wskutek zmian w komórkach.

Nieprzyjemny zapach z ust – na jaki nowotwór może wskazywać?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak rodzaj zapachu z ust może wskazywać na nowotwór. Z pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na sytuację, gdy nagle czujemy woń z jamy ustnej, choć wcześniej się nie pojawiała. Trzeba być szczególnie wyczulonym na oddech nieprzyjemny, metaliczny, nieświeży, przypominający zapach drożdży, ryb, siarki, gnijącego mięsa, stęchlizny czy zgnilizny.

Nieprzyjemny zapach z ust może wskazywać na następujące rodzaje nowotworów:

nowotwór trzustki,

nowotwór wątroby,

nowotwór jelita grubego,

nowotwór jamy ustnej,

nowotwór pęcherza moczowego,

nowotwór płuc.

Jak rozpoznać raka po zapachu?

Czy w przyszłości będzie możliwe rozpoznanie raka po oddechu? Nad tym od dawna pracują naukowcy. I to z sukcesem, o czym informował m.in. „British Journal of Surgery”. Okazało się, że analiza lotnych lotnych związków organicznych zawartych w oddechu może pomóc we wcześniejszym wykryciu raka trzustki, dając tym samym szansę na jego skuteczne leczenie. Trwają też prace nad identyfikacją innych rodzajów nowotworów. O ile ludzki nos ma trudność w zidentyfikowaniu, czy dany zapach z ust może wskazywać na nowotwór, z pomocą przychodzą... psy. Z uwagi na to, że te czworonogi mają bardzo czuły zmysł węchu, coraz częściej wykorzystywane są w badaniach diagnostycznych. Naukowcy zwracają uwagę, że psy dosłownie potrafią wyczuć raka. W 2021 roku przeprowadzono badanie, podczas którego przeszkolony pies na podstawie oddechu potrafił rozpoznać pacjentów z rakiem płuc. Inne czworonogi, na podstawie zapachu moczu, potrafiły wskazać kobiety chore na raka szyjki macicy. Co ciekawe, dokładność identyfikacji przekraczała 90 procent.