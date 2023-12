Biegunka może świadczyć o rozwoju raka. I nie chodzi o nowotwór jelita grubego

Biegunka, nazywana niekiedy rozwolnieniem, to zaburzenie pracy jelit, które prowadzi do częstego wypróżniania (trzy lub więcej razy w ciągu doby), przy czym stolec ma zmienioną konsystencję. Jest luźny i wodnisty. Jeśli wskazane dolegliwości występują sporadycznie, nie ma powodu do obaw. Gdy pojawia się częściej, należy zgłosić się do lekarza. Rozwolnienie może bowiem wskazywać na rozwój raka tarczycy.

Objawy raka tarczycy

Tarczyca produkuje hormony, które biorą udział w regulacji wielu procesów zachodzących w organizmie. Wpływają na pracę jelit i układu nerwowego. Uczestniczą w metabolizmie kości i termogenezie (wydzielaniu oraz utrzymaniu ciepła). Co może świadczyć o rozwoju zmian nowotworowych w obrębie narządu? Zaniepokoić powinna nie tylko biegunka. Zwróć również uwagę na objawy, takie jak:

kaszel,

trudności w przełykaniu,

powiększenie obwodu szyi,

chrypka,

ból gardła,

zaczerwienienie twarzy,

wole guzkowe wyczuwalne pod skórą,

otyłość brzuszna i szczupłe kończyny.

Obraz kliniczny raka tarczycy różni się w zależności od typu nowotworu. Wyróżniamy wariant rdzeniasty, brodawkowaty, pęcherzykowy, anaplastyczny, a także chłoniaka. Biegunka pojawia się na ogół przy pierwszej z wymienionych „wersji” choroby. Komórki nowotworowe wytwarzają duże ilości kalcynoniny. Nadmiar hormonu zaburza rytm wypróżnień, co skutkuje częstymi wizytami w toalecie.

Jak diagnozuje się i leczy raka tarczycy?

Rokowania zależą w dużej mierze od tego, kiedy choroba zostanie wykryta. Im wcześniej zgłosimy się do lekarza, tym większe szanse na pełne wyleczenie i powrót do zdrowia (nawet 90 procent). Dlatego, jeśli zauważysz w swoim organizmie niepokojące zmiany, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Nie lekceważ żadnego symptomu. Podstawową metodą diagnostyczną w przypadku raka tarczycy jest badanie ultrasonograficzne. Pacjentom zleca się również wykonanie biopsji oraz scyntygrafia tarczycy z użyciem jodu-131. To badanie obrazowe, które pozwala na ocenę wielkości oraz struktury narządu. Nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań.

