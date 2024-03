90 procent osób nie wie, że ma tę chorobę. Osłabienie to jeden z alarmujących objawów

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że choć na co dzień nie widzimy i nie czujemy swoich nerek, to szalenie ważne jest ich regularne badanie. Jak podaje MZ – jedna na sześć osób w Polsce ma chore nerki, jednak blisko 90 procent pacjentów nie jest tego świadoma. Wynika to z faktu, że na wczesnym etapie PchN nie daje wyraźnych objawów. Jest ona jednak wymieniana jako choroba cywilizacyjna XXl wieku.

Osłabienie jako objaw przewlekłej choroby nerek

Przewlekła choroba nerek rozwija się jako następstwo postępującego upośledzenia funkcji narządu. Początkowo mogą nie występować żadne objawy lub nie są one na tyle charakterystyczne, by pacjent powiązał je z tą chorobą. Jednak jednym z symptomów przewlekłej niewydolności nerek jest osłabienie i zmęczenie. Towarzyszy temu często też problem z koncentracją czy brak apetytu. Te sygnały wysyłane przez organizm można mylić z przepracowaniem lub na przykład doświadczaniem zbyt silnego stresu aktualnie w życiu. Rzadko jednak łączy się je z chorobami nerek.

Do innych objawów przewlekłej niewydolności nerek należy też:



obniżona odporność na zakażenia,

zmiany w ilości oddawanego moczu,

obniżona temperatura ciała,

zaburzenia nawodnienia organizmu.

Profilaktyczne badania nerek są niezwykle ważne

„Nerki stoją na straży zdrowia całego organizmu. Nigdy nie próżnują, a chorują po cichu. Dlatego choć raz w roku wykonaj kontrolne badania krwi oraz moczu” – przypomina Ministerstwo Zdrowia. Takim profilaktycznym badaniom nerek powinny się poddawać zwłaszcza osoby, które znajdują się w grupie ryzyka, między innymi:



osoby chorujące na cukrzycę,

osoby z nadciśnieniem tętniczym,

osoby, u których w rodzinie występowały już choroby nerek,

osoby powyżej 60. roku życia.

Ważne jest, żeby regularnie wykonywać badania krwi (kreatynina, mocznik, potas i hemoglobina) i moczu, a w razie potrzeby badanie USG jamy brzusznej.

Jak zapobiegać chorobom nerek?

Przy profilaktyce chorób nerek ważne jest, żeby zapobiegać też takim chorobom jak nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrzyca. Istotne jest, żeby przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza i stosować się do wskazań zamieszczonych w ulotce. Należy się też zdrowo odżywiać – postawcie na świeże owoce, warzywa, pieczywo pełnoziarniste i niskotłuszczowe lub beztłuszczowe produkty mleczne. Zrezygnujcie z kolei z potraw smażonych – lepszą alternatywa będzie duszenie ich lub pieczenie bez użycia tłuszczu zwierzęcego. Ograniczcie też cukier i sól (tę z powodzeniem możecie zastąpić na przykład ziołami). Zadbajcie również o swoją aktywność fizyczną – 30 minut dziennie to absolutne minimum. Pamiętajcie też, żeby pić codziennie 1,5-2 litry wody. Kontrolujcie także ilość snu (powinien trwać około 8 godzin). I oczywiście to, co najważniejsze – wykonujcie regularne badania.

