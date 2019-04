Czy pokrzywa pomaga schudnąć?

Pokrzywa uważana jest za trudny do zwalczenia chwast. Najczęściej omijamy ją szerokim łukiem w obawie o to, że na naszej skórze pojawią się bolesne pęcherzyki, ale nie warto tego robić, bo spotkanie z pokrzywą może jedynie pozytywnie wpłynąć na nasz stan zdrowia. Podobnie działa picie soku i naparów z pokrzywy oraz spożywanie młodych listków tej rośliny, które można dodawać np. do sałatek.

Właściwości pokrzywy

Pokrzywa jest ceniona ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Nasze babcie stosowały młode (majowe) pokrzywy w celach kosmetycznych oraz leczniczych. Napar z pokrzywy działa zarówno od zewnątrz, np. pozwala odżywić i wzmocnić włosy oraz skórę, jak i od wewnątrz. Sok z pokrzywy i herbata z pokrzywy sprawdzą się przy wielu dolegliwościach zdrowotnych.

Pokrzywa działa moczopędnie, oczyszcza organizm z toksyn, pozwala usprawnić funkcjonowanie układu pokarmowego, doskonale wpływa na stan skóry i paznokci, wzmacnia, odżywia i zapobiega wypadaniu włosów, a także pomaga poprawić odporność organizmu i odzyskać dobre samopoczucie. Moczopędne właściwości pokrzywy sprawiają, że podczas jej stosowania w naszym organizmie nie zbierają się szkodliwe produkty przemiany materii oraz poprawia się funkcjonowanie nerek.

Pokrzywa jest doskonale znana ze swoich właściwości wzmacniania organizmu oraz zapobiegania anemii. Polecana jest szczególnie dla kobiet, u których występują obfite miesiączki i związana z nimi niedokrwistość. Pijąc pokrzywę możemy dostarczyć do naszego organizmu bardzo cennych, a także łatwo przyswajalnych witamin i minerałów oraz innych związków m.in. o działaniu redukującym wolne rodniki, które pomagają zmniejszać stres oksydacyjny oraz zapobiegają nowotworom.

Pokrzywa na odchudzanie

Pokrzywa ze względu na swoje właściwości usprawniające pracę układu pokarmowego i trawiennego, a także przyspieszające przemianę materii, znalazła zastosowanie nie tylko w leczeniu wielu schorzeń, ale także jest cenionym środkiem wspomagającym odchudzanie.

Ogromną zaletą pokrzywy jest to, że jest ona w pełni naturalnym wspomaganiem odchudzania, dzięki czemu może być stosowana przez większość osób, ale zawsze należy pamiętać o tym, że także zioła mogą szkodzić.

Dlaczego warto pić pokrzywę w czasie odchudzania? Pierwszym i podstawowym powodem, dla którego warto sięgać po sok z pokrzywy i napar z jej liści, jest to, że zawierała on wiele cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Pijąc sok i napar z pokrzywy, efektywnie usprawniamy pracę układu pokarmowego, który bardzo często nie działa w prawidłowy sposób ze względu na stosowanie nieodpowiednio dobranej diety. Nie bez znaczenia jest też to, że pokrzywa przyspiesza metabolizm, a to właśnie wolna przemiana materii jest najczęściej przyczyną braku efektów odchudzania.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystko, co zdrowe musi wyjść nam na zdrowie. Picie pokrzywy w nadmiarze może doprowadzić do poważnych problemów i być przyczyną różnych dolegliwości. W przypadku osób, które przesadzają ze spożyciem pokrzywy, może dojść m.in. do odwodnienia, dlatego w czasie kuracji trzeba pamiętać o zwiększeniu ilości płynów w diecie.

Czym jeszcze może grozić „przedawkowanie” pokrzywy?

Picie pokrzywy w nadmiarze może prowadzić także do wypłukiwania z organizmu cennych minerałów między innymi magnezu, potasu oraz wapnia, a także powodować zaburzenia związane z utrzymanie właściwego poziomu cukru we krwi.

Pokrzywa ma właściwości obniżające poziom glukozy, dlatego powinna być bardzo ostrożnie stosowana przez osoby cierpiące na cukrzycę. Dodatkowo warto pamiętać, że podstawą odchudzania nie jest picie ziół, a zdrowa, odpowiednio zbilansowane i dopasowana do indywidualnych potrzeb naszego organizmu dieta oraz aktywność fizyczna; bez nich odchudzanie nie będzie skuteczne. Niestety czasami o tym zapominamy i skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniu kolejnych środków wspomagających odchudzanie, które mają nam zapewnić idealną sylwetkę bez żadnego wysiłku.