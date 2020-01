Co odpowiedzieć, gdy ludzie pytają o twoją dietę?

Podjudzacz to osoba, która perswaduje na tobie spożycie czegoś bezpośrednio („zjedz to!”) lub pośrednio („nigdy nie mógłbym zrezygnować z chleba”). Kiedy ludzie widzą, że zmieniasz dietę, może to sprawić, że poczują się niepewnie co do własnych nawyków żywieniowych. Ta niepewność może prowadzić do pytań i komentarzy na temat twojej diety.

Bez względu na to, czy redukujesz cukier, jesz więcej pełnowartościowych potraw, czy eksperymentujesz z dietą ketogeniczną, twoja dieta to wyłącznie twoja sprawa. Jedzenie nie definiuje cię jako osoby. Zasługujesz na jedzenie, które odżywia twoje ciało. I nie jesteś „złym” człowiekiem tylko dlatego, że odrzucasz kawałek ciasta.

Jak reagować?

Zmień tor rozmowy

Zarzut: „nigdy nie mógłbym porzucić chleba”.

Reakcja: „To fajnie. Ja to zrobiłem i teraz moje trawienie jest lepsze i podoba mi się to, jak się czuję”.

Ludzie mogą pośrednio komentować twoją dietę, mówiąc, jak trudno byłoby im zrezygnować z alkoholu czy słodyczy lub jakkolwiek interpretują dietę. Ten tok myślenia odzwierciedla pogląd, że zdrowe odżywianie oznacza pozbawienie się jedzenia. Ale weźmy pod uwagę kilka faktów. Twoja dieta powinna sprawić, że poczujesz się pełen energii. Pożywne posiłki mogą być smaczne.

Przekieruj rozmowę. Skoncentruj się na tym, co zyskujesz dzięki diecie. Jesteś bardziej skoncentrowany i mniej wzdęty. Śpisz lepiej, ponieważ jesteś wolny od picia co noc. Oszczędzasz pieniądze, ponieważ przygotowujesz posiłki zamiast jedzenia na mieście. To pozytywna zmiana dla ciebie.

Powiedz „nie chcę” zamiast „nie mogę”

Zarzut: „jedno ciasteczko nie zaszkodzi”

Reakcja: „nie jem glutenu, ale doceniam propozycję”.

Ograniczasz cukier i gluten. Następnie twój przyjaciel oferuje ci ciasteczko. To miłe, ale nie jest częścią twojej diety. Mówisz: „nie mogę tego zjeść”. Dalej namawiają cię, mówiąc: „no spróbuj, nie zaszkodzi ci”. Dlatego też opcja „nie chcę” jest po prostu lepsza. Dzięki temu unikniesz presji.

Zarzut: „naprawdę nie pijesz?”

Reakcja: „nie, dziękuję. Ale nadal dobrze się bawię”.

Nikomu nie jesteś winien wyjaśnień na temat swojego stylu życia. Ludzie mogą próbować cię przekonać, abyś zjadł czy wypił coś, czego chcesz uniknąć. Można powiedzieć „nie, dziękuję” i robić swoje. A jeśli ktoś nadal naciska na ciebie, nie odbieraj tego osobiście – po prostu zmień temat.

Pamiętaj o swoich motywacjach

Zarzut: „przecież ty nie musisz tracić na wadze!”

Reakcja: „ale za to mam więcej energii i jestem bardziej produktywny teraz, gdy stosuję obecną dietę”.

Wiele osób uważa, że ​​bycie „na diecie” oznacza, że ​​próbujesz schudnąć. Niekoniecznie tak jest. Możesz zmienić dietę, ponieważ spożywanie większej ilości błonnika jest idealne dla twojego trawienia. Lub zaczynasz przerywany post, ponieważ może ci to pomóc żyć dłużej. Może jesz bardziej zrównoważone posiłki i mniej przetworzonej żywności, ponieważ chcesz mieć więcej energii. Istnieje mnóstwo powodów, aby jeść zdrowsze i bardziej pożywne posiłki.

Duża zmiana zaczyna się od małych kroków. Aby tworzyć zdrowe nawyki, podejmuj proste, trwałe zmiany i trzymaj się ich. Niezależnie od tego, czy dodajesz olej kokosowy do kawy, codziennie spacerujesz lub jesz więcej warzyw, to wszystko wpływa na to, że masz swoje zdrowie i dobre samopoczucie pod kontrolą. I to jest cudowne.

