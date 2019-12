Czym jest proces autofagii? Wyjaśnia dietetyk

Gościem w popularnej kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jakub Mauricz. Jednym z poruszonych podczas rozmowy tematów było zjawisko autofagii. Dietetyk wyjaśnił, co się kryje pod tym pojęciem. – Posty są jednym ze sposobów na to jak zresetować swój układ odpornościowy – wyznał. Dietetyk opowiedział na co mogą pomóc i dlaczego nie jest to wcale taka popularna metoda. – Wszystko jest bzdurą, dopóki nie okaże się, że jest to słuszne – skomentował ekspert.

Autofagia a cukrzyca

Badania opublikowane w Experimental Physiology pokazują, że przyspieszenie jednego z systemów usuwania odpadów w organizmie, zwanego autofagią, pomaga leczyć naczynia krwionośne osób z cukrzycą. Autofagia jest sposobem organizmu na oczyszczanie uszkodzonych komórek w celu regeneracji nowszych, zdrowszych komórek. Zgłaszano, że upośledzona autofagia bierze udział w cukrzycy typu 2, ale badacze nie byli pewni, dlaczego. To badanie, przeprowadzone przez naukowców z Yonsei University College of Medicine, jako pierwsze wykazało ochronną rolę stymulacji autofagii w dysfunkcji naczyniowej cukrzycy typu 2. Naukowcy wykorzystali myszy o podobnych cechach, jakie wykazuje ludzka cukrzyca typu 2 i zmierzyli średnicę małych tętnic, co wskazuje na to, jak zdrowe są tętnice.

