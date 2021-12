Przekąski na sylwestra na zimno: 5 smakowitych propozycji

Przekąski na sylwestra najlepiej serwować w formie szwedzkiego stołu, by każdy mógł sobie wybrać to, na co najbardziej ma ochotę. Przygotowując sylwestrowe przekąski zwróć też uwagę, by łatwo było je zjeść – by nic się z nich nie kruszyło, nie odpadało, a jedzenie nie miało zbyt ekstrawaganckiej formy. Świetnie sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju koreczki, muffinki, roladki. Jeśli nie masz pomysłu, co dokładnie przygotować, zapoznaj się z naszymi przepisami na 5 pysznych przekąsek sylwestrowych!

Przekąski na sylwestra: przepisy

1. Przepis na sylwestrowe kanapki z krakersów

Składniki:

20 krakersów

serek śmietankowy do posmarowania krakersów

200 g wędzonego łososia

3 jajka

zielone oliwki (inne ulubione warzywa)

kiełki rzodkiewki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Przygotowanie krakersów jest bardzo łatwe. Najpierw ugotuj na twardo jajka, a w międzyczasie posmaruj krakersy serkiem. Następnie połóż na krakersach łososia, potem (ostygnięte już) jajka, a na nie oliwki i kiełki rzodkiewki. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Na krakersy możesz położyć również swoje inne ulubione warzywa lub zamiast serka wybrać np. pastę warzywną.

2. Przepis na sylwestrowe koreczki

Kolejną z łatwych do wykonania przekąsek na sylwestra są koreczki. Do dzieła!

Składniki:

ser żółty



kabanosy

czerwona papryka

ogórek konserwowy

oliwki

Sposób przygotowania:

Wszystkie ze składników (poza oliwkami) pokrój w kostkę i nadziewaj w dowolnej kolejności na wykałaczkę. Koreczki możesz tworzyć również z dowolnych innych składników, np. wyłącznie wegetariańskich, zastępując kabanosa bezmięsną parówką.

3. Przepis na sylwestrowe guacamole

Guacamole może stanowić świetny dodatek do innych przekąsek na sylwestra – np. można w nim zanurzać chipsy, paluszki, nachosy. Warto je przygotować zwłaszcza dlatego, że zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3.

Składniki na 4-5 porcji:

450 g mrożonego posiekanego groszku

1/3 szklanki posiekanej kolendry

1 awokado

3 ząbki czosnku

4 cebule dymki

5 łyżek soku z limonki

Sposób przygotowania:

Pozostaw jedną łyżkę kolendry do posypania, a resztę umieść w mikserze. Dodaj tam również pokrojone awokado, posiekaną cebulę i groszek, sok z limonki oraz przepuszczony wcześniej przez praskę czosnek. Całość zmiksuj na gładką masę i gotowe! Możesz przełożyć guacamole do miski i posypać resztką kolendry.

4. Przepis na sylwestrową sałatkę włoską

Tę sałatkę przygotujesz dosłownie w 10 minut, jej przygotowanie nie wymaga żadnych zdolności kulinarnych.

Składniki:

jedno opakowanie sera mozarella

jedno opakowanie sera feta

3 średniej wielkości pomidory

oregano do przyprawienia

bazylia do przyprawienia

sól i pieprz do przyprawienia

Sposób przygotowania:

Umyj, a następnie pokrój w kostkę (jednak nie drobną, na około 1-2-centymetrowe kawałki) pomidory. Wrzuć je do miski, a następnie w większą kostkę pokrój również ser mozarella i ser feta. Wrzuć je do pomidorów i przypraw całość oregano i bazylią, dodaj również sól i pieprz do smaku.

5. Prosty przepis na sylwestrowe muffiny z czekoladą

Ostatni z proponowanych przez nas przepisów na sylwestrowe przekąski jest na słodko i przedstawia łatwy sposób na przygotowanie muffinów.

Składniki:

300 g mąki pszennej

pół szklanki oleju

szklanka cukru

2 łyżki kakao

dwie łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka mleka

3 jajka

dwie tabliczki dowolnej czekolady

kilka kropli aromatu waniliowego

Sposób przygotowania:

Przesiej do miski całą mąkę, a następnie dodaj do niej proszek do pieczenia, kakao oraz cukier. Wszystko dokładnie wymieszaj, a potem wbij jajka, pół szklanki oleju i pół szklanki masła. Wymieszaj wszystko na gładką masę, a jeśli będzie ona zbyt gęsta, dodaj jeszcze trochę mleka (masa powinna przypominać konsystencją budyń). Połam czekoladę na jak najmniejsze kawałki i wsyp ją do gotowej masy, a następnie całość wymieszaj.

Kolejny krok to podgrzanie piekarnika do 180℃ i ułożenie foremek do muffinek na blasze. Masa w każdej z foremek powinna sięgać 3/4 ich wysokości, nie więcej. Wstaw foremki do piekarnika i zapiekaj przez około 30 minut. Jak sprawdzić, czy muffinki są już gotowe? Wbij do nich drewniany patyczek, a następnie go wyjmij – jeśli będzie suchy, to znaczy, że muffinki są już upieczone, jeśli wilgotny – muszą jeszcze chwilę się podpiec. Gotowe muffinki mają też u góry chrupiącą skorupkę.

Smacznego!

