Wypadek, uraz, udar? Podaj czynnik! Pacjenci apelują też o Narodowy Program

– Ojciec miał podejrzenie udaru mózgu, upadł, wezwałam pogotowie. Gdy przyjechało, prosiłam o podanie czynnika krzepnięcia, jednak ratownicy odmówili. Zabrali go do szpitala. Prosiłam potem lekarza na SOR o podanie czynnika krzepnięcia, który przywiozłam z domu, ale lekarz odmówił, tłumacząc, że lek jest o miesiąc przeterminowany. Dzwoniłam do pani doktor hematolog, mówiła, żeby mimo to podać czynnik, ale lekarz nie dał się przekonać. Dopiero mój mąż sam pojechał do Instytutu Hematologii, przywiózł czynnik, który podano ojcu. Niestety, minęło kilka godzin, było już za późno, ojciec zmarł – opowiada Anna, córka chorego na hemofilię i mama 12-latka z hemofilią.

To zdarzenie miało miejsce 3 lata temu w jednym z warszawskich szpitali, ale sytuacje niepodania choremu na hemofilię czynnika krzepnięcia wciąż powtarzają się w wielu miejscach Polski.

– Mimo że pokazywałam kartę postępowania chorego na hemofilię, zdarzało się, że pielęgniarka odmawiała podania czynnika synowi. Mówiła, że nie wie, jak to zrobić, albo że boi się podać, bo nigdy tego nie robiła, a może np. dojść do wstrząsu. Nie pomagało nawet tłumaczenie, że dziecko dostaje czynnik od urodzenia i nigdy nie doszło do wstrząsu anafilaktycznego, a niepodanie czynnika grozi powiększeniem wylewu – mówi Anna.

W przypadku poważnego wylewu niepodanie na czas czynnika krzepnięcia może skończyć się zgonem chorego.