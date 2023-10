Tata za PiS, mama za PO – jak polityka wpływa na młodzież. Psycholog o zagrożeniach

– Obserwując to, co dzieje się w polityce, młodzi ludzie nie tylko zniechęcają się do spraw społecznych, ale też reaguje wycofaniem, depresją, zaburzeniami lękowymi, coraz większą liczbą samobójstw. To nie tylko efekt COVID i wojny na Ukrainie – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Nie radzimy sobie z tym w rodzinach, a pomoc jest zdecydowanie niewystarczająca.

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Dzieci i młodzież coraz częściej mają depresję, zaburzenia lękowe. Na to wszystko nakłada się epidemia COVID-19, teraz wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu, ale też wyborcze napięcie w Polsce. Jak oddziałuje to na dzieci, młodzież, które są tego świadkami? Dr Aleksandra Piotrowska: Postrzeganie tej sytuacji zależy w dużej mierze od dziecka i tego, czym dorośli je w życiu zainteresowali. Duża część dzieci i młodzieży w ogóle nie wykazuje żadnego zainteresowania sytuacją społeczną i polityczną. To dobrze czy źle? Zdarza się, że nawet w szkole nauczyciele uważają, że młodzież nie powinna zajmować się polityką, tylko kontaktami rówieśniczymi. Jeśli uważamy, że młody człowiek powinien interesować się tylko szkołą i sprawami młodzieżowymi: muzyką, filmami, Youtubem, to pewnie dobrze; wydaje się jednak, że chcemy wychować człowieka świadomego, obywatela, który chce i potrafi zrozumieć to, co dzieje się wokół niego i mieć na to wpływ. Trzymanie dziecka, które chodzi do szkoły, szczególnie nastolatka, z dala od spraw społecznych, to wychowywanie człowieka, który w przyszłości da się łatwo zmanipulować i będzie klasycznym „mięsem wyborczym”. Chyba nie na tym powinno nam zależeć. Gdy zaczyna się okres dorastania, niemal cała psychika młodego człowieka nastawia się na grupę rówieśniczą i radzenie sobie w życiu z rówieśnikami.