Prof. Giannopoulos: Nowe badanie kliniczne polskich hematologów szansą dla chorych z białaczką

Katarzyna Pinkosz, Wprost: Właśnie zostały ogłoszone wyniki konkursu Agencji Badań Medycznych na badania kliniczne porównujące skuteczność terapii. Z hematoonkologii finansowaniem objęty będzie projekt Pana autorstwa dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Skąd pomysł takiego badania i jacy pacjenci na nim skorzystają?

Prof. Krzysztof Giannopoulos: Pomysł badania wynikał z obserwacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i zmian, które dzieją się, jeśli chodzi o rejestrację leków. Badanie niekomercyjne OPTIC, które zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu ABM ma kilka ważnych elementów. Pierwszy to dodanie nowej terapii (daratumumabu), która nie ma rejestracji w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, jest za to stosowana w szpiczaku. Jest to lek, który celuje w cząsteczkę CD38, która ma zwiększoną ekspresję na komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej i źle rokuje, czyli jest związana z brakiem mutacji genów IGHV. Dodatkowo zaś ma ekspresję na różnych czynnikach związanych z immunosupresją, czyli gorszym działaniem układu odpornościowego.

Liczymy, że dodanie daratumumabu do skutecznego schematu wenetoklaks plus obinutuzumab zwiększy skuteczność leczenia u pacjentów z gorszym rokowaniem, nie tylko poprzez bezpośredni wpływ przeciwbiałaczkowy, ale również poprzez poprawę działania układu odpornościowego, co jest kluczowe w tej chorobie. To jest badanie wczesnej fazy 1b.

Równolegle będziemy przechodzić z tym schematem do badania fazy trzeciej, które jest bardziej skomplikowane. Jest to badanie trójramienne.