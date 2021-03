Zespół cieśni nadgarstka chorobą XXI wieku? Objawy, leczenie

Zespół cieśni nadgarstka powstaje w wyniku ucisku nerwu położonego w kanale nadgarstka. Dotyczy ludzi, którzy cierpią na przewlekłe choroby (m.in. niedoczynność tarczycy, cukrzycę, gruźlicę), ale i sportowców, a także tych, którzy spędzają dużo czasu przy komputerze. Jakie są objawy zespołu cieśni nadgarstka?

Przyczyny zespołu cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka to nie choroba, ale raczej stan chorobowy, którego przyczyną jest obrzęk nerwu lub tkanek otaczających kanał nadgarstka. Cechuje go zespół różnych objawów: drętwienia, mrowienia palców, bólu w trakcie pisania, korzystania z komputera czy zwyczajnie ruszania dłonią. U podstaw tych objawów leżą różne przyczyny, ale najczęściej są to:

przewlekłe choroby (np. cukrzyca)

reumatoidalne zapalenie stawów

urazy rąk

długotrwałe ćwiczenia

wielogodzinne siedzenie przy komputerze

zaburzenia hormonalne



niedobór witamin B6 i B12

Objawy zespołu cieśni nadgarstka

Objawy są charakterystyczne i polegają na odczuwaniu sztywności palców, mrowienia, drętwienia rąk. Najczęściej pojawiają się w nocy, w trakcie spoczynku. Niekiedy ból może być tak dotkliwy, że wybudza ze snu. Objawy nasilają się po uniesieniu ręki i mijają po jej opuszczeniu, co bywa złudne – czasem chory sądzi, że odrętwienie dłoni wynika z nieprawidłowego ułożenia w czasie snu.

Pozostałe objawy zespołu cieśni nadgarstka:

sztywność dłoni

wypuszczanie przedmiotów z ręki

ograniczenie ruchów dłoni

mrowienie palca wskazującego

Czy można zapobiec zespołowi cieśni nadgarstka?

Aby nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych, warto wprowadzić kilka zdrowych nawyków:

używać podkładki pod myszkę, która stabilizuje nadgarstek

kilka razy dziennie robić przerwy w pracy i ruszać nadgarstkami, by poprawić ich ukrwienie

wzbogacić dietę o produkty bogate w witaminę B6 (usprawnia pracę układu nerwowego)

Diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka

W przypadku wystąpienia objawów bólu nadgarstka lub mrowienia, można przeprowadzić w domu proste testy.

Test Phalena

Test Phalena polega na zetknięciu nadgarstków i grzbietowych części dłoni tak, by palce rąk były skierowane ku podłodze. W tej pozycji następuje ucisk nerwu pośrodkowego. Jeśli po 2 minutach pojawi się mrowienie i uczucie drętwienia, oznacza to zespół cieśni nadgarstka.

Odwrotny test Phalena

Odwrotny test Phalena to maksymalne zetknięcie nadgarstków z palcami skierowanymi ku górze (jak do modlitwy). Jeśli po ok. 2 minutach pojawi się uczucie drętwienia, oznacza to wynik pozytywny.

Test Durkana

Uciśnij palcem wskazującym nadgarstek i potrzymaj przez minutę. Jeśli pojawi się mrowienie, wynik jest pozytywny.

Test Tinela

Połóż rękę na stole i delikatnie opukuj palcem nadgarstek. Jeśli pojawi się ból i odrętwienie, wynik jest pozytywny.

Gdy objawy się nasilają, warto udać się do specjalisty ortopedy lub chirurga ręki, by potwierdzić stan chorobowy. Specjalista przeprowadzi badanie EMG (elektromiografię, badanie szybkości przewodzenia nerwu pośrodkowego).

Leczenie zespołu cieśni nadgarstka

Leczenie polega na wyeliminowaniu przyczyn schorzenia i regeneracji nadgarstka. Można jej dokonać na wiele sposobów:

nie wykonując gwałtownych ruchów ręką

zmieniając nawyki ruchowe

stosując chłodne okłady

unieruchamiając nadgarstek w ortezie

uczęszczając na fizykoterapię, krioterapię, zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków i lasera

wstrzykując kortykosteroidy

Jeśli te metody są nieskuteczne może okazać się, że konieczne jest leczenie operacyjne. Operacja polega na powiększeniu światła kanału nadgarstka przez przecięcie troczka zginaczy nadgarstka. Dzięki temu nerw zostaje ukrwiony i szybciej się regeneruje. Po operacji konieczna jest jednak rehabilitacja.

