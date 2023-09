Stosujesz te leki na katar? To może być strata pieniędzy

Te zaskakujące wnioski ogłoszono po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Leków Wydawanych Bez Recepty. Agencja zwołała je, by przeanalizować działanie środków wykorzystywanych w łagodzeniu objawów przeziębienia, grypy i alergii. Chodzi przede wszystkim o jeden rodzaj preparatów.

Leki na katar z fenylefryną nieskuteczne, ale czy bezpieczne?

Komitet stwierdził, że aktualne dane naukowe nie potwierdzają skuteczności doustnych leków na katar z fenylefryną w składzie. Środki te nie pomagają w walce z przykrą dolegliwością. Nie ma jednak wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Wskazane preparaty nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, obecność fenylefryny w produkcie leczniczym nie obniża efektywności innych substancji czynnych zawartych w danym wyrobie farmaceutycznym.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie dalszych losów opisywanych leków na katar. Nie wiadomo, czy zostaną one wycofane z krajowego rynku. Warto podkreślić, że wnioski komitetu doradczego dotyczą wyłącznie medykamentów przyjmowanych doustnie, a nie wszystkich środków z dodatkiem fenylefryny (w obrocie znajdują się również aerozole do nosa, krople do oczu oraz środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe).

Fenylefryna w lekach na katar – co to za związek?

Fenylefryna to związek organiczny, który pobudza receptory adrenaliny. Wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, podnosi ciśnienie krwi i nieznacznie spowalnia pracę serca. Jest popularnym składnikiem nie tylko leków na katar, ale również preparatów okulistycznych wykorzystywanych do rozszerzania źrenic. Lekarz wykonuje tego typu zabieg między innymi w sytuacji, gdy chce zbadać wnętrze gałki ocznej, siatkówkę lub nerw wzrokowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że fenylefryna cieszy się sporą popularnością nie tylko na amerykańskim, ale również polskim rynku farmaceutycznym.

Co zamiast leków na katar, czyli domowe sposoby na nieżyt nosa

Dobrym sposobem na pozbycie się kataru są inhalacje z olejku sosnowego czy eukaliptusowego. Mają one działanie bakteriobójcze i pomagają w pozbyciu się drobnoustrojów. Udrożnić nos pomogą również inhalacje ziołowe – z tymianku lub majeranku. Podobne właściwości wykazuje zapach czosnku. Należy pamiętać o tym, by podczas przeziębienia lub grypy pić co najmniej dwa litry wody dziennie.

Czytaj też:

Domowe sposoby na katar – rodzaje kataru, leczenieCzytaj też:

Infekcje zatok – objawy, przyczyny, leczenie i powikłania