Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów już wkrótce. MZ podało konkretny termin

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała rozpoczęcie prac rządu nad zmianami dotyczącymi jednorazowych e-papierosów, oceniając, że są one „plagą”. „Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów (...)” – powiedziała szefowa resortu zdrowia. Poparcie dla takiej decyzji zadeklarowali przedstawiciele środowisk medycznych i pacjenckich, którzy w piątek (16.02.2024 r.) brali udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jego przewodnicząca, Małgorzata Niemczyk podkreśliła, że jest to niebezpieczny i bardzo zagrażający zdrowiu i życiu trend, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży.

Kiedy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów?

W ciągu ostatnich dni media obiegła informacja o planach Ministerstwa Zdrowia, związanych z zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów. W związku z tymi zapowiedziami padł również termin, kiedy to się może wydarzyć.

„Sądzę, że w ciągu najbliższych miesięcy wprowadzimy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Idealnie byłoby, gdyby udało się to zrobić do wakacji” – powiedział w piątek (16.02.2024 r.) wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. „Mamy dane statystyczne, że wzrasta ilość używania jednorazowych e-papierosów właśnie w okresie wakacyjnym, wówczas sprzedaż jest ogromna, dlatego że one są najbardziej popularne wśród młodych ludzi, wśród ludzi, którzy kupują chętnie te wyroby, dla których ich cena jest w miarę przystępna” – dodał.

Wiceminister zdrowia podkreślił również, że jest za całkowitym zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów: „Jeśli chodzi o jednorazowe e-papierosy to tutaj w moim odczuciu jedynie zakaz i to dosyć twardy, może doprowadzić do sukcesu, bo inaczej producenci będą szukali luk, niedociągnięć w przepisach i to nie spełni swojej roli”.

Dlaczego jednorazowe e-papierosy są niezdrowe?

Jednorazowe e-papierosy, obok nikotyny, zawierają substancję słodzącą – często jest nią sukraloza, której słodkość jest 300-800 raz większa w porównaniu do sacharozy. Małgorzata Niemczyk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, cytowana przez Polską Agencję Prasową, zauważyła również, że suklaroza wdychana do płuc może działać rakotwórczo, a także powodować nieodwracalne zmiany w mózgu. Substancja ta podana w formie pary wodnej także silnie uzależnia.

Dodatkowo takie jednorazowe e-papierosy są tanie i pozwalają na wiele zaciągnięć z uwagi na wielkość pojemników. W ostatnich latach w naszym kraju bardzo wzrosła ich sprzedaż. W 2022 roku sprzedano aż 32 miliony sztuk, a z kolei w 2023 roku było to już ponad 100 milionów sztuk. Choć w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów (i e-papierosów wielokrotnego użycia) osobom poniżej 18. roku życia, to często jest on nieskuteczny. Miejsca, gdzie mieszczą się szkoły, często pokrywają się z miejscami, gdzie są punkty sprzedaży jednorazowych e-papierosów. „Mówiąc wprost, dzieci wychodząc ze szkoły, często sięgają po te produkty” – zauważył Grzegorz Ziemniak z Instytutu Zdrowia i Demokracji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Sprawdźcie też, co e-papierosy robią z układem odpornościowym, a także jakim chorobom sprzyja palenie.

