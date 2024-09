GIF alarmuje: nie prowadź samochodu po tych lekach! Bierze je spora część kierowców

Prowadzenie pojazdów po zażyciu leków to poważna kwestia, ponieważ jej konsekwencje mogą dotyczyć naszego zdrowia, a nawet życia. Wiele leków, zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i na receptę, może wpływać na naszą zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) opublikował specjalne ostrzeżenie. Z danych przekazanych przez GIF wynika, że aż 20 procent kierowców przyjmuje leki, które mogą mieć wpływ na bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym.

Po jakich lekach nie można prowadzić pojazdów?

Bezpieczna jazda wymaga pełnej koncentracji i sprawności psychofizycznej. Priorytetem powinno być zdrowie i bezpieczeństwo. Jak podaje GIF, przyjmowanie następujących leków jest silnym przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów, ale też obsługi maszyn:

Kodeina – może wywoływać zawroty głowy, pobudzenie, euforię, ale także senność, apatię i nadwrażliwość na przykre doznania. Może też zaburzać sprawność psychomotoryczną i wydłużać czas reakcji.

– może wywoływać zawroty głowy, pobudzenie, euforię, ale także senność, apatię i nadwrażliwość na przykre doznania. Może też zaburzać sprawność psychomotoryczną i wydłużać czas reakcji. Dekstrometorfan – w większych dawkach może powodować zaburzenia równowagi, nerwowość, niepokój oraz halucynacje.

– w większych dawkach może powodować zaburzenia równowagi, nerwowość, niepokój oraz halucynacje. Barbiturany – działają uspokajająco i nasennie, mogą powodować osłabienie organizmu, zaburzenia motoryczne oraz opóźnioną reakcję na bodźce.

Jakich popularnych leków nie mogą zażywać kierowcy?

Co więcej, środkami, po których nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, są również antybiotyki oraz środki przeciwwymiotne. Te pierwsze mogą powodować zaburzenia równowagi i słuchu (aminoglikozydy). To jednak nie wszystko, ponieważ antybiotyki mogą wydłużać też czas reakcji (cyprofloksacyna i lewofloksacyna).

Z kolei środki przeciwwymiotne powodują senność, osłabienie i bóle głowy (dimenhydynat, prometazyna, tietylperazyna, zofran). Jeśli przyjmujecie powyższe leki – powinniście tymczasowo zrezygnować z prowadzenia samochodu (lub innych pojazdów), a także obsługi maszyn.

Leki a prowadzenie samochodu

Leki mogą powodować różne działania niepożądane. Obniżają one naszą czujność i wydłużają czas reakcji, czasami utrudniają też utrzymanie równowagi oraz skupienie się na drodze. Jeśli przyjmujecie jakiekolwiek leki – zawsze wcześniej należy przeczytać ulotkę. Zawiera ona informacje o możliwych działaniach niepożądanych i zaleceniach dotyczących prowadzenia pojazdów. Jeśli macie wątpliwości co do wpływu leku na zdolność do prowadzenia, należy zasięgnąć profesjonalnej porady i skonsultować się z lekarzem. Nie prowadźcie pojazdu, jeśli czujecie się senni po lekach lub macie jakiekolwiek inne objawy niepożądane. Wasze bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, jest najważniejsze. Pamiętajcie też, by nie łączyć leków bez konsultacji z lekarzem, ponieważ interakcje między lekami mogą nasilać ich działanie niepożądane.

Jeśli jeszcze nie jesteście kierowcami – sprawdźcie też, jakie choroby wykluczają z ubiegania się o prawo jazdy, a także, na czym polegają badania lekarskie na prawo jazdy.

