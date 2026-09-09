Prof. Legutko: Prewencja i interwencja muszą iść razem

Prof. dr hab. med. Jacek Legutko

Dyrektor Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Szpitala im. św. Jana Pawła II w Krakowie, Członek Zarządu Głównego i Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów PTK

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych o charakterze naukowym i edukacyjnym w Polsce. Gromadzi co roku około 4,5-5 tysięcy uczestników, którzy w trakcie trzech dni obrad mogą przedyskutować wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, będących w dalszym ciągu najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Motto tegorocznego Jubileuszowego XXX Międzynarodowego Kongresu PTK to „Kardiologia dla długiego życia w zdrowiu”, a hasło „Od profilaktyki po innowacje w diagnostyce i terapii”. Chcemy w ten sposób podkreślić dwa fakty. Po pierwsze znaczenie profilaktyki jako podstawowego narzędzia mającego na celu poprawę zdrowia polskiego społeczeństwa i zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej. Wdrażanie zasad zdrowego stylu życia oraz wczesne wykrywania i skuteczne leczenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych z pewnością przyczynią się do wydłużenia życia Polaków, które w dalszym ciągu trwa o wiele lat krócej, niż w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Musimy jednak pamiętać o tym, że nawet najlepsza profilaktyka nie wyeliminuje całkowicie miażdżycy i innych schorzeń zależnych od stylu życia, tylko opóźni ich występowanie w czasie. Dlatego w dalszym ciągu musimy inwestować w rozwój diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w tym leczenia interwencyjnego. Nigdy nie było i nie ma konkurencji pomiędzy prewencją a interwencją. To dla mnie, jako dla kardiologa z wieloletnim doświadczeniem i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK, bardzo ważne, abyśmy jako środowisko wszyscy to zrozumieli i wszyscy jednym głosem o tym mówili. Tylko wtedy nasze działania będą w pełni skuteczne, także te związane z dążeniem do poprawy jakości i organizacji opieki kardiologicznej w Polsce. Najbardziej skorzystają na tym nasi pacjenci, którzy nie tylko będą żyli dłużej, ale przede wszystkim będą dożywać późnej starości w dobrym zdrowiu i kondycji psycho-fizycznej.



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