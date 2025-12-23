Pilny apel GIF przed Świętami. Te leki znikają z aptek w całej Polsce, czy problem dotyczy ciebie?

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował dziś o wycofaniu siedmiu leków. Preparaty wykorzystuje się w leczeniu poważnych problemów zdrowotnych. Zmaga się z nimi wielu Polaków w różnym wieku. Sprawdź, jakie preparaty wycofano ze sprzedaży i dlaczego.

Jakie leki GIF wycofał z aptek?

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał trzy komunikaty. Dwa z nich dotyczą leków stosowanych w terapii pacjentów ze schizofrenią. Chodzi o Palifren Long oraz Egoropal. Trzecia z wydanych decyzji odnosi się do preparatu o nazwie Carmustine Accord. To środek wykorzystywany w terapii nowotworów, takich jak na przykład glejak wielopostaciowy, rdzeniak zarodkowy, gwiaździak, wyściółczak, chłoniak nieziarniczy czy czerniak złośliwy. Szczegółowe informacje na temat wskazanych produktów leczniczych zamieszczamy poniżej:

1. Carmustine Accord (Carmustinum), 100 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

opakowanie 1 fiolka proszku + 1 fiolka 3 ml rozpuszczalnika, GTIN 05909991499112,

opakowanie 10 fiolek proszku + 1 fiolek 3 ml rozpuszczalnika, GTIN 05909991499105,

podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27441,

w zakresie wszystkich serii.

2. Egoropal (Paliperidonum), 75 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły

nr GTIN 05995327188706,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27352,

numer serii: 4400718, termin ważności: 03.2027,

numer serii: 4500766, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4501274, termin ważności: 08.2028.

3. Egoropal (Paliperidonum), 150 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły

nr GTIN 05995327188720,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27354,

numer serii: 4400293, termin ważności: 01.2027,

numer serii: 4400851, termin ważności: 06.2026,

numer serii: 4500598, termin ważności: 04.2028,

numer serii: 4500832, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4500892, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4501060, termin ważności: 06.2028,

numer serii: 4501376, termin ważności: 08.2028,

podmiot odpowiedzialny: Egis Pharmaceuticals PLC z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

4. Palifren Long (Paliperidonum), 50 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 50 mg + 2 igły

nr GTIN: 05900411009089,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27162,

numer serii: 4500575, termin ważności: 04.2028,

numer serii: 4401275, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4400803, termin ważności: 06.2026,

5. Palifren Long (Paliperidonum), 75 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły

nr GTIN 05900411009072,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27163,

numer serii: 4500970, termin ważności: 06.2028,

numer serii: 4500771, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4500442, termin ważności: 03.2028,

numer serii: 4401435, termin ważności: 06.2027,

numer serii: 4400975, termin ważności: 09.2026.

6. Palifren Long (Paliperidonum), 100 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły

nr GTIN 05900411009065,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27164,

numer serii: 4501001, termin ważności: 06.2028,

numer serii: 4500827, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4500281, termin ważności: 01.2028,

numer serii: 4500097, termin ważności: 12.2027,

numer serii: 4400432, termin ważności: 02.2027,

numer serii: 4401151, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4401261, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4401098, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4401101, termin ważności: 09.2026.

7. Palifren Long (Paliperidonum), 150 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły

nr GTIN 05900411009058,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27165,

numer serii: 4501375, termin ważności: 08.2028,

numer serii: 4501247, termin ważności: 07.2028,

numer serii: 4500835, termin ważności: 05.2028,

numer serii: 4500207, termin ważności: 01.2028,

numer serii: 4401407, termin ważności: 05.2027,

numer serii: 4400148, termin ważności: 11.2026,

numer serii: 4400147, termin ważności: 11.2026,

numer serii: 4301762, termin ważności: 10.2026,

numer serii: 4301763, termin ważności: 10.2026,

numer serii: 4401259, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4401260, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4400980, termin ważności: 09.2026,

numer serii: 4400804, termin ważności: 06.2026,

podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowił o wstrzymaniu w obrocie leku Carmustine Accord. Preparaty Palifren Long oraz Egoropal zostały wycofane ze sprzedaży. Zakazano też ich wprowadzania na rynek. Wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Obejmują one swym zasięgiem teren całego kraju.

Dlaczego leki zniknęły z aptek?

Leki nie spełniają przewidzianych dla nich wymagań jakościowych. Główny Inspektor uznał więc, że ich przyjęcie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Wskazane decyzje mają charakter zabezpieczający.

