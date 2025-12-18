GIF pilnie wycofuje popularny antybiotyk. Chodzi o ryzyko dla pacjentów, sprawdź serię

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy leku o nazwie Clarithromycin hameln. Jego substancją czynną jest klarytromycyna. To antybiotyk przeznaczony do stosowania dożylnego. Wykorzystuje się go w leczeniu zakażeń o ciężkim przebiegu, między innymi przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, ostrego bakteryjnego zapalenia zatok czy paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków. Preparat bywa również elementem terapii pacjentów, którzy nie mogą łykać tabletek.

Wycofany antybiotyk – szczegóły wadliwego preparatu

W udostępnionym komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieścił szczegółowe informacje na temat wadliwego preparatu. Znajdziesz je poniżej:

Clarithromycin hameln (Clarithromycinum), 500 mg

postać: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,

wielkość opakowania 10 fiolek proszku,

GTIN 04260016654857,

seria numer 25D052,

termin ważności 31.03.2029,

podmiot odpowiedzialny: hameln Pharma GmbH z siedzibą w Hameln, Niemcy,

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26835.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał wadliwy antybiotyk z aptek. Zakazał też jego wprowadzania na polski rynek. Jego decyzja obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego antybiotyk wycofano z obrotu?

Decyzja podjęta przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ma związek z brakiem potwierdzenia jakości substancji czynnej wykorzystanej do produkcji wskazanego wyżej leku. „W realiach niniejszej sprawy znaczenie ma również postać produktu: roztwór do infuzji (produkt parenteralny). Dla tej kategorii produktów potencjalne odchylenia jakościowe substancji czynnej mogą przekładać się na podwyższone ryzyko dla zdrowia pacjentów. Z tego względu organ, realizując ustawowy nadzór nad jakością produktów leczniczych, był zobowiązany do zastosowania środka skutecznie eliminującego produkt z łańcucha dystrybucji” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIF.

