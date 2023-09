Bylica boże drzewko – właściwości zdrowotne i zastosowanie

Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum) to roślina należąca do rodziny astrowatych. W dawnych czasach przypisywano jej moce odpędzania złych duchów. Obecnie roślina jest ceniona przede wszystkim ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Często gości w ogrodach. Odstrasza bowiem mole i komary. Chętnie bywa również wykorzystywana w leczeniu różnego rodzaju schorzeń oraz dolegliwości.

Na co pomaga bylica boże drzewko?

Bylica boże drzewko ma w swoim składzie hydroksykumaryny, wolne flawonole, flawonoidy, garbniki pirokatechinowe, olejki eteryczne i kwasy fenolowe. Substancje te wspierają pracę układu trawiennego, a w szczególności wątroby. Wykazują działanie żółciopędne i usprawniają przepływ wydzieliny do dwunastnicy. Jednocześnie lekko ściągają błonę śluzową wyścielającą przewód pokarmowy. Mają właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Doskonale radzą sobie z zwalczaniu różnych szkodliwych drobnoustrojów, na przykład paciorkowców odpowiedzialnych za wywoływanie próchnicy zębów.

Bylica boże drzewko jest stosowana w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń występujących w obrębie dróg żółciowych, między innymi kamicy pęcherzyka żółciowego czy dyskinez dróg żółciowych (mianem tym określa się wszelkie zaburzenia motoryki pęcherzyka żółciowego oraz dróg odprowadzających żółć). Roślinę wykorzystuje się również w terapii niedokwasoty żołądka. Schorzenie to polega na zaburzeniu produkcji kwasu solnego w układzie pokarmowym (jego ilość jest zbyt mała). W rezultacie dochodzi do pojawienia się problemów z trawieniem, wystąpienia różnych dolegliwości gastrycznych, takich jak zgaga, nudności, wymioty, uczucie odbijania po posiłku, bóle brzucha czy kolki.

Zastosowanie bylicy boże drzewko w medycynie

Na bazie bylicy boże drzewko wytwarza się leki o działaniu żółciopędnym oraz żółciotwórczym. Najczęściej przyjmują one formę płynów, rzadziej mieszanek ziołowych. Największą skuteczność wykazują ekstrakty z rośliny. Do tej pory nie stwierdzono, by jej przyjmowanie niosło za sobą poważne skutki uboczne. Niemniej jednak rozpoczęcie fitoterapii (leczenia przy użyciu preparatów ziołowych) zawsze powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym, który oceni czy nie ma przeciwwskazań do stosowania danego środka, a także zaleci jego odpowiednią dawkę, biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnego pacjenta.

Czytaj też:

Bylica boże drzewko – pięknie pachnie, odstrasza mole i komaryCzytaj też:

Słodkie napoje a rak wątroby. Piją je prawie wszyscy, nie wiedząc, czym to grozi