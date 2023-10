Napar z siemienia lnianego – na gardło, kaszel i inne dolegliwości. Poznaj przepis

Siemię lniane, czyli nasiona lnu zwyczajnego, to polskie superfood o wysokich wartościach odżywczych i właściwościach leczniczych. Siemię lniane dostarcza do organizmu m.in. witaminy i sole mineralne. Surowe ziarna lnu zwyczajnego mogą stanowić np. dodatek do domowego pieczywa, jogurtów oraz owocowych i warzywnych koktajli. Wiele zastosowań znajduje także zmielone siemię lniane, które stosowane jest np. jako zamiennik jajka.

Z całych nasion lnu lub lnu mielonego można przygotować napar z siemienia lnianego na gardło, napar z siemienia lnianego na kaszel oraz inne dolegliwości. Napar zawiera m.in. związki śluzowe, które powlekają i nawilżają błonę śluzową, chroniąc ją przed podrażnieniami. Gęsty napar z siemienia lnianego ma charakterystyczny smak – można w nim wyczuć delikatny, orzechowy aromat. Sprawdź, jak przygotować siemię lniane do picia z całych nasion lnu i zmielonego siemienia lnianego.

Napar z siemienia lnianego – przepis

Aby przygotować napar z siemienia lnianego np. na gardło lub kaszel, można wykorzystać całe ziarna lnu lub siemię lniane w formie zmielonej. Chcąc przygotować siemię lniane do picia, wystarczy wziąć jedną lub dwie łyżki siemienia lnianego i zalać je ciepłą wodą w ilości ¾ szklanki. Woda do przygotowania naparu z siemienia lnianego nie może być zbyt gorąca. Zalane wodą siemię lniane trzeba odstawić do napęcznienia.

Jeżeli chcemy wykorzystać siemię lniane w postaci całych ziaren, to musimy uzbroić się w cierpliwość – całe nasiona lnu zwyczajnego powinny moczyć się kilka lub kilkanaście godzin. Najlepiej przygotować napar wieczorem i pozwolić nasionom lnu pęcznieć przez całą noc.

Napar z mielonego siemienia lnianego nie wymaga odstawiania na całą noc – zmielone nasiona lnu szybko pochłaniają wodę i zaczynają uwalniać związki śluzowe, które powodują, że napar ma konsystencję kisielu. Aby go przygotować, wystarczy zmielone siemię lniane, w ilości dwóch łyżek, zalać ¾ szklanki ciepłej wody i parzyć siemię lniane przez około dwie godziny. Gęsty napar z siemienia lnianego przed spożyciem trzeba dokładnie wymieszać.

Jak często pić siemię lniane?

Siemię lniane można pić 2-3 razy dziennie – najlepiej rano, wieczorem i pomiędzy głównymi posiłkami. Nie należy przesadzać z ilością spożywanego naparu z siemienia lnianego. Porcję naparu z dwóch łyżek całych nasion lnu lub mielonego siemienia lnianego powinno się podzielić na mniejsze porcje.

Ważne! Naparu z siemienia lnianego nie należy spożywać na dwie godziny przed i po przyjęciu leków, które wchłaniają się w przewodzie pokarmowym, bo związki śluzowe, które powlekają przewód pokarmowy, mogą blokować wchłanianie aktywnych substancji z leków.

Dlaczego warto pić napar z siemienia lnianego?

Zarówno surowe siemię lniane, jak i napar z siemienia lnianego pomagają redukować objawy wielu chorób. Właściwości siemienia lnianego wykorzystywane są jako wsparcie leczenia m.in.:

przewlekłych chorób układu pokarmowego – łagodzi ono objawy związane z nieżytem żołądka oraz chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, a także pobudza perystaltykę jelit, redukując uciążliwe zaparcia;

zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej – siemię lniane, które jest składnikiem odpowiednio skomponowanej diety, pomaga redukować wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów;

chorób układu sercowo-naczyniowego – spożywanie nasion lnu pomaga m.in. obniżyć wysokie ciśnienie krwi, zmniejszając ryzyko wystąpienia zawału serca (czyli zawału mięśnia sercowego);

nadwagi i otyłości – osoby odchudzające się mogą stosować siemię lniane w celu zmniejszenia uczucia głodu (siemię lniane zapewnia długotrwałe uczucie sytości), usprawnienia metabolizmu i pobudzenia perystaltyki jelit oraz przyśpieszenia efektów stosowanej diety odchudzającej;

chorób dermatologicznych – siemię lniane polecane jest także jako wsparcie leczenia chorób dermatologicznych – regeneruje uszkodzoną skórę, łagodzi stan zapalny, a także przyśpiesza leczenie ropni i czyraków.

Siemię lniane zalecane jest również dla kobiet dojrzałych – znajdujące się w nasionach lnu fitoestrogeny łagodzą objawy menopauzy. Co więcej, nasiona lnu korzystnie wpływają na układ odpornościowy, dostarczając do organizmu m.in. niezbędnych dla utrzymania odpowiedniej mikroflory jelitowej prebiotyków.

Siemię lniane na choroby dróg oddechowych

Tradycyjnie siemię lniane stosowane jest podczas infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Napar z siemienia lnianego na gardło łagodzi stan zapalny, a także nawilża śluzówkę, redukując uczucie pieczenia i drapania w gardle. Ponadto można stosować napar z siemienia lnianego na kaszel, gdyż sprawia, że staje się mniej uporczywy.

Ziarenka lnu i ich właściwości zdrowotne – skąd się biorą?

Sekret właściwości siemienia lnianego tkwi w jego bogatym składzie. Wysokie wartości odżywcze siemienia lnianego warto wykorzystać, włączając nasiona lnu do codziennej diety. W składzie nasion lnu znajduje się wiele cennych składników odżywczych. Są to m.in.:

kwasy Omega-3,

związki białkowe,

błonnik pokarmowy,

fitoestrogeny i antyutleniacze (np. ligany),

witamina C, E i witaminy z grupy B,

kwas foliowy,

wapń,

magnez,

cynk.

Bogactwo składników odżywczych sprawia, że siemię lniane wpływa w pozytywny sposób na stan zdrowia, odżywiając organizm oraz usprawniając jego funkcjonowanie. Warto wiedzieć, że nasiona lnu są skarbnicą związków o działaniu redukującym wolne rodniki tlenowe, które zmniejszają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

W zdrowej diecie jest miejsce nie tylko na siemię lniane do picia i nasiona lnu, ale także tłoczony z nich olej lniany. Olej lniany przeznaczony jest do stosowania na zimno np. do sałatek. Olej lniany usprawnia przemianę materii, pomaga usuwać z organizmu szkodliwe związki oraz utrzymać prawidłową masę ciała. Olej lniany można także wykorzystać jako naturalny kosmetyk np. na włosy i skórę głowy – przyśpiesza porost włosów i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu.

Kiedy nie należy spożywać nasion lnu i pić naparu z siemienia lnianego?

Należy pamiętać, że siemię lniane jest źródłem błonnika pokarmowego, którego nadmiar w diecie może nam zaszkodzić. W trakcie spożywania siemienia lnianego zalecane jest odstawienie suplementów z błonnikiem, a także spożywanie większej ilości wody. Na przedawkowanie siemienia lnianego wskazują m.in. bóle brzucha, nudności oraz wymioty.

Choć siemię lniane ma korzystny wpływ na zdrowie, to ze spożywania nasion lnu oraz naparu z siemienia lnianego powinny zrezygnować osoby cierpiące m.in. na choroby zapalne jelit, silne zaparcia i zaburzenia wchłaniania składników odżywczych z pożywienia. Przeciwwskazaniem do spożywania siemienia lnianego jest także przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Osoby przewlekle chore i stosujące farmaceutyki powinny skonsultować spożywanie siemienia lnianego z lekarzem.

Czytaj też:

Połącz siemię lniane z imbirem. Napój na odchudzanie i wzmocnienie odpornościCzytaj też:

Woda lniano-owsiana odchudza i usuwa zaparcia. Przepis na zdrowy napój

Źródła: