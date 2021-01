Obawiasz się wrócić do randkowania po dłuższej przerwie? Być może dotyczy ciebie FODA

Choć obecnie wydaje się to niemal niemożliwe, być może już niedługo wrócimy do robienia rzeczy, które tak bardzo lubimy, o które są związane z przebywaniem poza domem: znów będziemy chodzić do kina, spotykać się z dalszą rodziną, przyjaciółmi. Dla osób samotnych wiąże się to również z powrotem do świata randek, a przez to, że wyszliśmy w międzyczasie z wprawy, może się to okazać nie lada wyzwaniem.

Czym jest FODA?

FODA to skrót od angielskiego sformułowania fear of dating again, co można przetłumaczyć jako strach przed powrotem do randkowania. Nic dziwnego, że dana osoba może go odczuwać, skoro już rok spędzamy głównie w domu, komunikując się z innymi za pomocą internetu. Powstały już pierwsze badania, które wykazały, że przez pandemię zmalała nasza umiejętność komunikowania się z kimś twarzą w twarz.

Nic więc dziwnego, że termin FODA prawdopodobnie będzie się pojawiał w 2021 roku dość często. W końcu przez 12 (lub więcej) miesięcy przerwy umiejętności flirtowania mogły stać się nieco „zardzewiałe”, a do tego dochodzi niepokój związany z samą pandemią. I mnóstwo pytań. Czy możemy zdjąć maski, wziąć się za ręce? Czy on/a się odkażała? Czy możemy się pocałować?

Jak przezwyciężyć FODA?

1. To normalne, że się denerwujesz

Druga osoba zapewne czuje to samo, więc jeśli powiesz o tym głośno, np. półżartem, atmosfera od razu powinna stać się bardziej swobodna. Jasna i otwarta komunikacja jest zawsze świetnym punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Czasem pamiętanie, że randka nie dotyczy tylko ciebie, pomaga uspokoić nerwy.

2. Nie martw się, jeśli początkowo nie zaiskrzyło

Na pierwszych randkach ludzie zazwyczaj bardzo się denerwują, a niektóre relacje rozkwitają z czasem. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, czy na pewno podoba ci się osoba, z którą się spotkałaś/-eś kilka razy, spróbuj wymienić trzy jego/jej zalety. Pomyśl, co sprawia, że jednak chcesz spędzać z nim/nią czas. Jeśli uda ci się znaleźć przekonujące argumenty, może warto dać szansę tej znajomości?

3. A może randka wideo?

Ponad połowa użytkowników serwisu randkowego Hinge skorzystała z możliwości odbycia randki przez wideokonferencję. 1/3 z tych osób uważa, że było to łatwiejsze niż spotkanie na żywo, a 81 procent twierdzi, że wcale nie jest to tak niezręczne, jak mogłoby się wydawać. Co ciekawe, najczęściej pary umawiały się na spotkanie o godzinach 21 i 22. Specjaliści od randkowania doradzają, by do takiego spotkania przygotować się równie uważnie, co do randki w świecie analogowym. Warto ładnie się ubrać (choćby do połowy widocznej na ekranie), uczesać. Jeśli to będzie już wasza druga czy trzecia randka online, spróbujcie czegoś nowego, jak wykonanie posiłku według tego samego przepisu czy wspólne słuchanie muzyki.

