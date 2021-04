Jeśli twoja mama stresowała się w ciąży, pół wieku później zauważysz u siebie tego objawy. Inne, w zależności od twojej płci

Badanie zostało przeprowadzone na 40 kobietach i 40 mężczyznach – trwało od momentu, gdy ich matki były jeszcze w ciąży aż do ukończenia przez nich 45. roku życia. Badanie obrazowe mózgu, które przeprowadzono już u dorosłych osób wykazało, że ekspozycja w czasie życia płodowego na działanie „złych” cytokin, substancji aktywujących się w organizmie na skutek stresu, powoduje różne konsekwencje u osób różnej płci. Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Center of Sex Differences in Medicine przy Massachusetts General Hospital pod kierownictwem dr Jill M. Goldstein.

Jak kobiety i mężczyźni reagują na stres w dorosłym życiu?

Badacze podkreślają, że depresja, schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa mają swój początek już w życiu płodowym. Związane są z nieprawidłowościami w obwodach w mózgu, które są z kolei powiązane z funkcjonowaniem naszego układu odpornościowego. Obwody mózgowe odpowiedzialne za reagowanie na stres rozwijają się u płodów żeńskich i męskich inaczej i nie zmienia się to po narodzinach. Naukowcy postawili więc hipotezę, że zaburzenia związane z rozwojem tych obwodów jeszcze w łonie matki mogą skutkować innymi formami radzenia sobie ze stresem wśród dorosłych już dzieci różnych płci.

Badanie przeprowadzono za pomocą rezonansu magnetycznego, mierzącego aktywność mózgu i pokazującego różnice w przepływie krwi pomiędzy różnymi obszarami tego narządu. Zaobserwowano, że ekspozycja na cytokiny prozapalne jeszcze w macicy powodowała u różnych płci aktywację innych obszarów mózgu. Np. tylko u kobiet większa ekspozycja na cytokinę o nazwie interleukina-6 była związana z wyższym poziomem aktywności w hipokampie, z kolei niższe poziomy cytokiny TNFα były związane z bardziej aktywną komunikacją pomiędzy podwzgórzem a przednim zakrętem obręczy (obszarem w mózgu związanym z kontrolą nad emocjami) tylko u mężczyzn.

Jak zaznaczyła dr Goldstein, biorąc pod uwagę te zależności, należałoby pomyśleć o innych, w zależności od płci, formach terapii i profilaktyki wcześniej wspomnianych chorób, zaburzeń psychicznych.

