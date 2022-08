Każdy z nas inaczej odczuwa ból. Co wpływa na jego intensywność?

Ból stanowi jeden z pierwszych sygnałów ostrzegawczych naszego organizmu, gdy dzieje się coś złego. Pojawia się w efekcie podrażnienia receptorów bólowych w organizmie człowieka. Impuls z receptorów bólowych przesyłany jest nerwami do rdzenia kręgowego i kory mózgowej, gdzie dochodzi do odczucia bólu. Do tej pory nie wynaleziono narzędzi do obiektywnego mierzenia odczuwanego przez pacjenta bólu. Wiadomo, że wpływ na odczucia ma: wytrzymałość, ogólna kondycja i choroby współistniejące oraz nastawienie.

Skale porównawcze bólu

Istnieje kilka skal porównawczych bólu.

Skala numeryczna opiera się na ocenie bólu w skali od zera (brak bólu) do dziesięciu (najgorsze wyobrażalne cierpienie). Pacjent sam ocenia, jak bardzo ból jest intensywny.



Skala wzrokowo–analogowa ma postać dziesięciostopniowej linijki. Pacjent wskazuje palcem lub suwakiem nasilenie bólu na osi.



Skala słowna jest tylko pięciostopniowa, jest więc najmniej precyzyjna. Jak sama nazwa wskazuje, kolejnym cyfrom przypisane zostały poszczególne słowa. I są to: 0 — brak bólu, 1 — ból słaby, 2 — ból umiarkowany, 3 — ból silny, 4 — ból bardzo silny.



Skale wielowymiarowe oparte są na wypełnienie kwestionariusza. Poza pytaniami o skalowane określenie bólu zawierają też pytania zamknięte oraz otwarte, ukierunkowane na określony rodzaj bólu, który odczuwa pacjent.



Do najczęściej wymienianych, najsilniejszych rodzajów bólu należy:

Ból porodowy

Ból odczuwany przez rodzącą w trakcie porodu wynika z ucisku kurczącej się macicy na nerwy i naczynia krwionośne. Zarówno rozszerzenie się szyjki macicy, jak i dolnego trzonu macicy oraz tkanek krocza również jest bardzo bolesne. Jak wyjaśniają specjaliści, ból ma zmobilizować organizm do działania, zdarza się jednak, że jest tak silny, że nie ułatwia, a utrudnia proces narodzin.

Jak wynika z badań opublikowanych przez dr. Radosława Chutkowskiego, na które powołuje się Medonet, pośród kobiet, które rodzą pierwszy raz, ponad 23 proc. ocenia ból porodowy jako niemożliwy do wytrzymania, około 60 proc. jako bardzo silny lub silny, jedynie 9 proc. jako możliwy do zniesienia.

Urazy jąder

Urazy jąderto pod względem bólu to jedna z najbardziej bolesnych męskich dolegliwości. Jądra są silnie unerwione. Ich uszkodzenie powoduje odczucie bólu w całym podbrzuszu miękkim. Ten rodzaj bólu może prowadzić do zawrotów głowy lub wymiotów.

Kamica nerkowa, kolka nerkowa

Mówi się, że kolka nerkowa powoduje, że płaczą nawet najwięksi twardziele. To często występująca przypadłość, której towarzyszy bardzo silny ból w dolnej części pleców, do tego promieniujący do podbrzusza, czy pachwiny. Atak kolki nerkowej powodowany jest kamicą nerkową.

