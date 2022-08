Dźwięk budzika ma wpływ na nastrój. Badacze zaskoczeni, jaki nam najbardziej służy

Może się wydawać, że najszybciej obudzą nas monotonne dźwięki, czyli typowy alarm „beep, beep, beep”. Jednak sami naukowcy nie kryli zdziwienia odkrywając, że naszą czujność najbardziej wzmagają dźwięki melodyjne.

Jaki dźwięk alarmu ustawić?

Według nowego badania przeprowadzonego przez The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University w Melbourne, jeśli nie obudzisz się prawidłowo, wydajność może ulec pogorszeniu na okres do 4 godzin, co wiąże się z poważnymi wypadkami w miejscu pracy, nie mówiąc o poziomie koncentracji.

Naukowcy pracowali z grupą 50 uczestników i skupili się na raportach własnych w porównaniu ze znormalizowanymi pomiarami stanu zwanego „bezwładnością snu”. Eksperci definiują bezwładność snu jako „stan przejściowy między snem a czuwaniem, naznaczony upośledzeniem wydajności, zmniejszoną czujnością i chęcią powrotu do snu”. Im dłuższy i bardziej intensywny jest stan bezwładności po pierwszym przebudzeniu, tym bardziej intensywne jest uczucie grozy, splątania i niezdarności rano.

Ludzie, którzy używali bardziej melodycznych alarmów, zgłaszali rano większą czujność, podczas gdy ci, których alarmy miały ostrzejsze dźwięki, takie jak przerywany sygnał dźwiękowy, mówili, że czują się bardziej rozgoryczeni i mniej przebudzeni. Odkrycia naukowców zostały opublikowane w PLOS One.

Czytaj też:

Post dopaminowy szansą na poprawę nastroju. Na czym polega?